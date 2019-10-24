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Вода, кофе, шоколад: смертельные дозы привычных продуктов

Вода, кофе, шоколад: смертельные дозы привычных продуктов

Неправильная «дозировка» может превратить в самый настоящий яд даже обычный продукт, сообщили учёные.

Вишня, а также абрикос, персик и слива содержат в своих косточках цианид. Если разгрызть косточку, то вы подвергаете себя воздействию цианистого водорода. Конечно, от пары проглоченных косточек ничего не будет, но лучше этим процессом не увлекаться.

Симптомы лёгкого отравления включают в себя головную боль, головокружение, дезориентацию и рвоту. В больших дозах это может привести к трудностям с дыханием, повышению артериального давления, сердечного ритма и почечной недостаточности, вплоть до смертельного исхода.

Смертельная доза питьевой воды составляет всего 6-7 литров, отмечают эксперты. Именно после употребления такого количества жидкости клетки начинают разбухать, что приводит к появлению судорог. Гипонатриемия — слово, которое означает недостаток соли в крови. Тяжёлые случаи гипонатриемии могут привести к водной интоксикации, то есть болезни, симптомы которой включают головную боль, усталость, тошноту, рвоту, частое мочеиспускание и спутанное сознание. Отёк мозга может привести к катастрофе.

Чтобы отравить человека весом в 70 килограмм, понадобится 70 чашек кофе. Если пить по 3 чашки бодрящего напитка каждый час, это приведёт к необратимым последствиям, а в конечном итоге и летальному исходу.

Любимый же многими шоколад становится ядом, если съесть подряд 85 плиток.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

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