Зачем пить воду с лимоном

Привычка ежедневно выпивать 250–500 мл воды натощак поддерживает работу всех внутренних органов тела и обеспечивает вам заряд энергии на целый день. Лимонная вода не является панацеей от всех болезней, но 100% может быть лучшей альтернативой напиткам с кофеином, особенно для тех, у кого существуют проблемы с надпочечниками.

Преимущества лимонной воды для организма

Улучшение пищеварения. В данном случае важно не только наличие лимона в воде, но и её температура: тёплая лимонная вода утром помогает запустить пищеварение и восполнить недостаток жидкости, которую организм потерял за время сна.

Естественная чистка. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что вода с лимоном помогает печени и лимфатической системе самоочищаться и восстанавливаться. Поскольку атомная структура лимонного сока похожа на наши пищеварительные соки, лимонная вода утром «обманывает» печень, заставляя её производить желчь, тем самым облегчая работу всего желудочно-кишечного тракта.

Выпивая 1–2 стакана лимонной воды до очередной чашки кофе или чая, вы можете избавиться от вздутия и тяжести в желудке.

Витамин С. Один лимон в среднем содержит 40–50 мг витамина С (это не так много, как может показаться), калий, магний и медь.

Норма употребления витамина С в день:

75 мг для женщин;

90 мг для мужчин.

Но когда вы выпиваете стакан лимонной воды натощак — организм активно поглощает именно утреннюю дозу витамина С, которая мгновенно запускает работу иммунной системы.

Светящаяся кожа. Лимонная вода стимулирует работу печени, отлично вымывает токсины из организма, тем самым способствуя детоксикации кожи — главного выделительного органа.

Кислоты, содержащиеся в лимонном соке, замедляют процесс усвоения питательных веществ и стабилизируют уровень инсулина в крови за счёт низкого гликимического индекса (25). В итоге вы получаете больше питательных веществ из продуктов, которые употребляете, и облегчаете общую гликемическую нагрузку блюда, если до еды выпиваете стакан лимонной воды.

Заряд энергии. Попробуйте вместо утренней чашки эспрессо или латте макиато выпить пару стаканов лимонной воды. Вода с лимоном не хуже кофеина способна зарядить энергией. Как это работает? Отрицательно заряженные ионы, которые содержаться в лимонах, попадая в желудочно-кишечный тракт, естественным образом увеличивают производство энергии. Кроме того, было обнаружено, что запах лимона также снижает уровень стресса и улучшает настроение.

И небольшое предостережение: лимонная вода натощак с непривычки может вызвать тошноту, поэтому начните с одного стакана тёплой воды с небольшим кусочком лимона в день, а дальше смотрите по самочувствию.

Источник: anywellmag.com

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