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Захворіли на ковід. Коли після цього можна робити бустер

Захворіли на ковід. Коли після цього можна робити бустер

Бустер на 90% захищає від госпіталізації при Covid-19, йдеться у дослідженні вчених. Але що робити, якщо захворів на ковід перед бустером?

Чи варто тоді його робити, а якщо варто, то коли? Які реакції можуть бути на бустерну дозу? Відповіді шукала ВВС News Україна.

Навіщо взагалі бустер?

Бустер - це доза вакцини, яку роблять з метою посилення імунної відповіді, яка згасає з плином часу.

За допомогою бустера забезпечується набагато довша пам'ять організму і ефективніший захист від ковіду, говорить імунолог, кандидат наук Федір Лапій.

Він очолює національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики, яка дає рекомендації щодо вакцинації в Україні.

Згідно з рекомендаціями НТГЕІ та рішенням МОЗ, бустерну дозу в Україні дозволили робити через шість місяців після другої дози. Її вже отримали понад пів мільйона людей.

Дослідження, які провели в американському центрі з контролю та профілактики захворювань, показали, що бустерна доза вакцин Pfizer та Moderna збільшує до 90% захист від ковіду. А саме від госпіталізацій. Тобто навіть вакциновані тричі люди можуть захворіти на Covid-19, але у легкій формі.

Також ефективним науковці називають бустер CoronaVac.

"В чому ефект бустера? Дуже швидко, орієнтовно за тиждень, продукція антитіл відновлюється. Ефект бустера дуже високий, йдеться про близько 90% захисту запобігання госпіталізації", - зазначає пан Лапій.

Коли робити бустер?

Якщо деякі країни дозволили бустер через п'ять, чотири і навіть три місяці після другого щеплення, у МОЗ оптимальним терміном назвали період 6-9 місяців.

Якщо людина прийде за "бустером" і через 10 місяців, то все одно отримає його, запевняють у МОЗ.

Максимального терміну, коли треба робити бустер, немає, але через 9 місяців після другої дози ваш ковід-сертифікат буде недійсним.

Якщо перехворів, бустер треба?

Зараз в Україні триває чергова хвиля Covid-19. У більшості регіонів переважає варіант Омікрон і щодня виявляють по 40 тисяч нових хворих.

Якщо люди тільки перехворіли на ковід, що тоді робити з бустером, чи варто його відкладати?

Лікарі радять робити бустер навіть тоді, якщо ви захворіли. Але дотриматися інтервалу у 28 днів після хвороби.

"Робити бустер, якщо ще не встигли і захворіли, можна і треба через 28 днів після початку симптомів або позитивного тесту. Сенсу відтерміновувати немає, бо ще треба час на вироблення антитіл", - каже Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка, співзасновниця ГО "Медичні лідери".

Як показує досвід, часто після хвороби антитіл вистачає ненадовго, зазначає лікарка, а отримувати їх через хворобу дуже небезпечно. Водночас вакцинація стимулює їхнє додаткове утворення.

"Чи потрібна бустерна доза для тих, хто перехворів? На сьогодні США, Британія кажуть, що так, потрібно. І в Україні ми теж говоримо, що потрібно", - говорить імунолог Федір Лапій.

Але якщо людина дуже важко хворіла на ковід, то вона має порадитись з лікарем і, можливо, зробити щеплення не через місяць після хвороби, а через два, говорить головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Другого бустеру в Україні поки що не планують. Хоча у деяких країнах, наприклад, в Туреччині та в Ізраїлі, певним групам пропонують вже четверту дозу вакцини від ковіду.

"Якщо у день, коли вам ввели бустер, чи через кілька днів у вас виявили ковід, бустер не треба повторювати", - каже Федір Лапій.

Краще вакцинуватися і отримати антитіла, ніж перехворіти, наголошує медична експертка ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова.

"Деякі дуже жорстокі люди кажуть, давайте ми краще перехворіємо на COVID-19, ніж вакцинуємося від нього. Я відповідаю по-одеськи: давайте без давайте. Тому що хворіти на COVID-19 - неприємно і небезпечно…У кого COVID тяжкий - можуть померти від хвороби або її наслідків", - зазначає пані Булавінова.

Реакції на бустер

Бустерна доза вакцини безпечна та посилює захист від COVID-19, заявляють у МОЗ. Після отримання бустерної дози вакцини проти Covid-19 не реєструється збільшення побічних ефектів, а захист від ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби лише покращується, говорить головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Водночас Катерина Булавінова з ЮНІСЕФ зазначає, що реакція на бустерну дозу зазвичай навіть менш виражена, ніж після перших двох доз.

З нею згоден і керівник національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій: "Дослідження показують, що якщо вас ковбасило після першої й другої дози, то після бустера як правило не ковбасить або ковбасить набагато менше".

Захворіли на ковід. Коли після цього можна робити бустер

Чим робити бустер?

Зараз вакцинацію бустерною дозою можна проводити будь-якою зареєстрованою в Україні вакциною. Хоча раніше говорили, що перевагу будуть віддавати мРНК вакцинам.

Вибір бустерної вакцини має залежати від того, яка вакцина використовувалася для перших двох доз, а також, яка вакцина є в наявності.

Як розповіла Катерина Булавінова з ЮНІСЕФ Україна, можливі такі схеми:

Наприклад, після двох щеплень вакциною CoronaVac ви можете зробити бустер або вакциною CoronaVac або мРНК-вакцинами — Pfizer/Moderna.

Після Pfizer або Moderna бустер робиться мРНК-вакцинами або AstraZeneca. Після AstraZeneca ви будете робити або AstraZeneca або Pfizer/Moderna.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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