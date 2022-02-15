Захворіли на ковід. Коли після цього можна робити бустер

Бустер на 90% захищає від госпіталізації при Covid-19, йдеться у дослідженні вчених. Але що робити, якщо захворів на ковід перед бустером?

Чи варто тоді його робити, а якщо варто, то коли? Які реакції можуть бути на бустерну дозу? Відповіді шукала ВВС News Україна.

Навіщо взагалі бустер?

Бустер - це доза вакцини, яку роблять з метою посилення імунної відповіді, яка згасає з плином часу.

За допомогою бустера забезпечується набагато довша пам'ять організму і ефективніший захист від ковіду, говорить імунолог, кандидат наук Федір Лапій.

Він очолює національну технічну групу експертів з питань імунопрофілактики, яка дає рекомендації щодо вакцинації в Україні.

Згідно з рекомендаціями НТГЕІ та рішенням МОЗ, бустерну дозу в Україні дозволили робити через шість місяців після другої дози. Її вже отримали понад пів мільйона людей.

Дослідження, які провели в американському центрі з контролю та профілактики захворювань, показали, що бустерна доза вакцин Pfizer та Moderna збільшує до 90% захист від ковіду. А саме від госпіталізацій. Тобто навіть вакциновані тричі люди можуть захворіти на Covid-19, але у легкій формі.

Також ефективним науковці називають бустер CoronaVac.

"В чому ефект бустера? Дуже швидко, орієнтовно за тиждень, продукція антитіл відновлюється. Ефект бустера дуже високий, йдеться про близько 90% захисту запобігання госпіталізації", - зазначає пан Лапій.

Коли робити бустер?

Якщо деякі країни дозволили бустер через п'ять, чотири і навіть три місяці після другого щеплення, у МОЗ оптимальним терміном назвали період 6-9 місяців.

Якщо людина прийде за "бустером" і через 10 місяців, то все одно отримає його, запевняють у МОЗ.

Максимального терміну, коли треба робити бустер, немає, але через 9 місяців після другої дози ваш ковід-сертифікат буде недійсним.

Якщо перехворів, бустер треба?

Зараз в Україні триває чергова хвиля Covid-19. У більшості регіонів переважає варіант Омікрон і щодня виявляють по 40 тисяч нових хворих.

Якщо люди тільки перехворіли на ковід, що тоді робити з бустером, чи варто його відкладати?

Лікарі радять робити бустер навіть тоді, якщо ви захворіли. Але дотриматися інтервалу у 28 днів після хвороби.

"Робити бустер, якщо ще не встигли і захворіли, можна і треба через 28 днів після початку симптомів або позитивного тесту. Сенсу відтерміновувати немає, бо ще треба час на вироблення антитіл", - каже Дарина Дмитрієвська, сімейна лікарка, співзасновниця ГО "Медичні лідери".

Як показує досвід, часто після хвороби антитіл вистачає ненадовго, зазначає лікарка, а отримувати їх через хворобу дуже небезпечно. Водночас вакцинація стимулює їхнє додаткове утворення.

"Чи потрібна бустерна доза для тих, хто перехворів? На сьогодні США, Британія кажуть, що так, потрібно. І в Україні ми теж говоримо, що потрібно", - говорить імунолог Федір Лапій.

Але якщо людина дуже важко хворіла на ковід, то вона має порадитись з лікарем і, можливо, зробити щеплення не через місяць після хвороби, а через два, говорить головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Другого бустеру в Україні поки що не планують. Хоча у деяких країнах, наприклад, в Туреччині та в Ізраїлі, певним групам пропонують вже четверту дозу вакцини від ковіду.

"Якщо у день, коли вам ввели бустер, чи через кілька днів у вас виявили ковід, бустер не треба повторювати", - каже Федір Лапій.

Краще вакцинуватися і отримати антитіла, ніж перехворіти, наголошує медична експертка ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова.

"Деякі дуже жорстокі люди кажуть, давайте ми краще перехворіємо на COVID-19, ніж вакцинуємося від нього. Я відповідаю по-одеськи: давайте без давайте. Тому що хворіти на COVID-19 - неприємно і небезпечно…У кого COVID тяжкий - можуть померти від хвороби або її наслідків", - зазначає пані Булавінова.

Реакції на бустер

Бустерна доза вакцини безпечна та посилює захист від COVID-19, заявляють у МОЗ. Після отримання бустерної дози вакцини проти Covid-19 не реєструється збільшення побічних ефектів, а захист від ризику важкого перебігу та смерті внаслідок коронавірусної хвороби лише покращується, говорить головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Водночас Катерина Булавінова з ЮНІСЕФ зазначає, що реакція на бустерну дозу зазвичай навіть менш виражена, ніж після перших двох доз.

З нею згоден і керівник національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій: "Дослідження показують, що якщо вас ковбасило після першої й другої дози, то після бустера як правило не ковбасить або ковбасить набагато менше".

Чим робити бустер?

Зараз вакцинацію бустерною дозою можна проводити будь-якою зареєстрованою в Україні вакциною. Хоча раніше говорили, що перевагу будуть віддавати мРНК вакцинам.

Вибір бустерної вакцини має залежати від того, яка вакцина використовувалася для перших двох доз, а також, яка вакцина є в наявності.

Як розповіла Катерина Булавінова з ЮНІСЕФ Україна, можливі такі схеми:

Наприклад, після двох щеплень вакциною CoronaVac ви можете зробити бустер або вакциною CoronaVac або мРНК-вакцинами — Pfizer/Moderna.

Після Pfizer або Moderna бустер робиться мРНК-вакцинами або AstraZeneca. Після AstraZeneca ви будете робити або AstraZeneca або Pfizer/Moderna.

Источник: bbc.com

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