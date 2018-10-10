Застуда пройшла, кашель залишився

Кашель, що залишився після застуди – поширене явище. Чому він не проходить і як допомогти собі позбавитися від болісного кашлю ?

Кашель – частий супутник гострих респіраторних захворювань та вірусних інфекцій. Але нерідко трапляється так , що людина продовжує кашляти навіть через 3-4 тижні після того , як від інших симптомів застуди не залишилося і сліду.

Чи потрібно турбуватися через постпростудний кашлю?

Залишковий кашель – варіант норми . Але якщо він триває більше двох тижнів після того , як інші симптоми зникли , то такий кашель може говорити про можливі ускладнення – пневмонія, хронічний бронхіт, коклюш. У цьому випадку потрібно звернутися до терапевта , а при необхідності – до іншого профільного лікаря . Тільки так ви зможете переконатися : ваш кашель – не ознака небезпечної хвороби , а залишкове явище після застуди. Післяінфекційний кашель може тривати навіть 1,5-2 місяці.

Чому після застуди залишається кашель?

Гострий період інфекційного захворювання може тривати лише кілька днів , але за цей час віруси і бактерії встигають зруйнувати слизову дихальних шляхів. Чутливість бронхів підвищується. Вдихання холодного або забрудненого повітря , контраст температур можуть спровокувати напади кашлю. У цей період людину може мучити сухий або з невеликою кількістю мокротиння кашель. Іноді залишкове явище проявляється у вигляді покашлювання , першіння в горлі. Організму потрібно якийсь час, щоб відновитися і привести роботу дихальних шляхів в норму. У період відновлення необхідно продовжити лікувальні процедури в домашніх умовах і уникати переохолодження.

Як лікувати тривалий кашель?

Для лікування післяінфекційного кашлю традиційно застосовуються екстракти на рослинній основі ( листя плюща , соснових бруньок , айви ) . Використовуються зволожуючі інгаляції , прогрівання , компреси і навіть спеціальний комплекс фізичних вправ. У народній медицині також існують різноманітні рецепти для лікування залишкового кашлю.

Ліки на рослинній основі забезпечують відхаркувальну , муколітичну , спазмолітичну дію , зменшують набряк слизової оболонки.

При залишковому вологому кашлі хороший ефект дають інгаляції з евкаліптом , багном , мати-й-мачухою , низкою, подорожником , деревієм. Для інгаляцій можна використовувати ефірні масла (шавлія , ялиця , евкаліпт , аїр , лайм , сосна , розмарин ) , фізрозчин. Якщо ні інгалятора або небулайзера , інгаляцію можна зробити над каструлею , вдихаючи цілюще пар. Під час процедури, яка триває 5-10 хвилин , потрібно накритися рушником. Після проведення процедури не можна відразу виходити на вулицю , а потрібно посидіти в приміщенні з кімнатною температурою.

Зігріваючі компреси можна робити зі свинячим салом , борсучим жиром , розігріваючими мазями на основі ефірних масел. Натріть обраним вами засобом груди і стопи, оберніть папером , потім надіньте теплі вовняні шкарпетки і шарф.

Один з рецептів народної медицини для боротьби з післяпростудним кашлем – молоко з інжиром. Прокип’ятіть 2-3 шт. сухого білого інжиру в склянці молока. Нехай напій настоїться . Потім його потрібно пити гарячим кілька разів на день.

Ще одний відомий засіб від кашлю – чорна редька з цукром. Зріжте верхівку у великої чорної редьки , зробіть поглиблення і налийте туди мед або цукор. Потім накрийте редьку зрізаною верхівкою. Через добу з’явиться сік , який потрібно приймати тричі на день до їжі по одній столовій ложці.

Прості вправи також допоможуть позбутися кашлю після перенесеної застуди. Такий метод відмінно підходить для застосування у дітей. Вправи потрібно виконувати кілька разів на день. Одна з вправ – віджимання з колінами. Дитина робить віджимання від підлоги , зігнувши ноги в колінах і піднявши ступні нагору. Для виконання другої вправи дитині потрібно лягти спиною на фітбол, в руках тримати гантелі і на видиху розводити руки в сторони (10 разів), а потім по черзі відводить руки вгору-вниз. Ці вправи збільшують об’єм легенів після перенесеної застуди.

Ще одна ефективна вправа – вібромасаж . Він являє собою легкі постукування ребрами долонь уздовж хребта ( не по хребту ! ) Протягом 1-2 хвилин.

Надування повітряних кульок – відомий спосіб поліпшити функцію легенів. Але у дітей від цієї вправи часто виникає гіпервентиляція , яка супроводжується запамороченням і блювотою. Замість цього запропонуйте дитині пограти на губній гармошці – вона буде робити це з задоволенням кілька разів на день.

Щоб допомогти своєму організму відновити функцію дихальних шляхів , подбайте про зміцнення імунітету – повноцінно харчуйтеся , приймайте вітаміни , робіть фізичні вправи. Слідкуйте , щоб слизова носоглотки була сухою. Пом’якшити її можна , закапуючи в ніс обліпихове або вазелінове

Источник: http://ukrhealth.net

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