Как просто и удобно передать показания счетчика: новшество от харьковских энергетиков
Харьковские энергетики перешли на современную схему общения с потребителями. Вы все еще дозваниваетесь в колл-центр, чтобы передать показания счетчиков? Не тратьте время, это можно сделать нажатием пары кнопок в смартфоне!
Одно из последних новшеств, которое внедрили специалисты АО «Харьковоблэнерго» для абонентов, – возможность общения через Viber-бот. Здесь можно оставить заявку в случае отключения электричества и самое главное - передать показания счетчика.
На предприятии говорят: мобильным приложением Viber пользуются очень многие, поэтому чат-бот облэнерго решили внедрить и в этом мессенджере.
Воспользоваться новой услугой – проще простого. Для этого нужно иметь смартфон с приложением Viber и знать 12-значный номер своего Единого счета (Единий рахунок).
Дальнейшие шаги таковы:
- 1. Перейдите по ссылке прямо из этой статьи viber://pa?chatURI=kharkivoblenergobot ( проделывать это нужно на смартфоне, компьютерной версии бота пока не существует).
- 2. Когда робот с вами поздоровается и попросит предоставить номер телефона – смело жмите на кнопку и пишите номер, на котором зарегистрирован вайбер (это нужно сделать один раз, дальше система запомнит вас, даже если вы нечаянно удалите чат).
- 3. Из предложенных 4 вариантов действий – выберите то, что вас интересует. К примеру, функцию «Передача показаний»
- 4. Вас попросят ввести 12-значный номер Единого счета – напишите его в сообщении и отправьте боту.
- 5. Остается четко переписать цифры с прибора учета, внести их в диалоговое окно и отправить системе. Кстати, здесь же вы увидите показания счетчика за прошлый месяц, сможете вычесть цифры и подсчитать, какую сумму нужно будет заплатить за услугу.
Источник: gx.net.ua/