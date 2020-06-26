Как просто и удобно передать показания счетчика: новшество от харьковских энергетиков

Харьковские энергетики перешли на современную схему общения с потребителями. Вы все еще дозваниваетесь в колл-центр, чтобы передать показания счетчиков? Не тратьте время, это можно сделать нажатием пары кнопок в смартфоне!

Одно из последних новшеств, которое внедрили специалисты АО «Харьковоблэнерго» для абонентов, – возможность общения через Viber-бот. Здесь можно оставить заявку в случае отключения электричества и самое главное - передать показания счетчика.

На предприятии говорят: мобильным приложением Viber пользуются очень многие, поэтому чат-бот облэнерго решили внедрить и в этом мессенджере.

Воспользоваться новой услугой – проще простого. Для этого нужно иметь смартфон с приложением Viber и знать 12-значный номер своего Единого счета (Единий рахунок).

Дальнейшие шаги таковы:

1. Перейдите по ссылке прямо из этой статьи viber://pa?chatURI=kharkivoblenergobot ( проделывать это нужно на смартфоне, компьютерной версии бота пока не существует). 2. Когда робот с вами поздоровается и попросит предоставить номер телефона – смело жмите на кнопку и пишите номер, на котором зарегистрирован вайбер (это нужно сделать один раз, дальше система запомнит вас, даже если вы нечаянно удалите чат). 3. Из предложенных 4 вариантов действий – выберите то, что вас интересует. К примеру, функцию «Передача показаний» 4. Вас попросят ввести 12-значный номер Единого счета – напишите его в сообщении и отправьте боту. 5. Остается четко переписать цифры с прибора учета, внести их в диалоговое окно и отправить системе. Кстати, здесь же вы увидите показания счетчика за прошлый месяц, сможете вычесть цифры и подсчитать, какую сумму нужно будет заплатить за услугу.

Источник: gx.net.ua/

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