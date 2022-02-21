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Принц Гарри решил отсудить одну из королевских привилегий

Принц Гарри решил отсудить одну из королевских привилегий

Британский принц Гарри заявил, что не чувствует себя в безопасности, приезжая в Великобританию с супругой Меган Маркл, сыном Арчи и дочерью Лилибет, пишет The Guardian.

В Великобритании начали рассматривать дело по восстановлению полицейской охраны принца и его семьи, которой они лишились после отказа от королевских обязанностей в январе 2020 года. Адвокат герцога Сассекского Шахид Фатима выразила обеспокоенность мерами безопасности в отношении членов королевской семьи. Выступая на предварительном слушании, на котором принц Гарри не присутствовал лично, юрист уточнила, что заявитель хочет возвращаться и видеть семью, друзей, продолжить поддерживать благотворительные организации, «которые так близки его сердцу». При этом он чувствует угрозу для семьи.

Она напомнила, что при посещении Великобритании дети Гарри, двухлетний Арчи и восьмимесячная Лилибет, останутся без охраны. Поэтому в сентябре 2021 года принц решил отсудить одну из королевских привилегий.

Ранее Гарри объяснил, что вынужден пользоваться услугами местной частной охранной фирмы, однако ее сотрудники не имеют надлежащей юрисдикции за границей или доступа к разведывательной информации Великобритании, которая необходима для обеспечения безопасности семьи Сассекс.

Источник: toneto.net/

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Темы: короли

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