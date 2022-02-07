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Єлизавета II схвалила "королеву" принца Чарльза

Єлизавета II схвалила королеву принца Чарльза

Британська королева Єлизавета II бажає, аби дружина принца Чарльза, герцогиня Корнуольська Камілла Паркер-Боулз, була титулована королевою-консортом після того, як сам Чарльз стане королем.

Про це з посиланням на послання королеви, присвячене 70-річчю її правління, повідомляє BBC. За їх даними, ця заява Єлизавети готує шлях до того, щоб у майбутньому герцогиня Камілла була відома всьому світу як королева Камілла.

Герцогиня Камилла

Єлизавета II особливо підкреслила, що "щиро бажає", аби Камілла носила цей титул. А за запевненнями представника Clarence House принц Уельський і герцогиня Корнуольська були "зворушені і удостоєні честі".

Нагадаємо, що Камілла повинна автоматично отримати титул королеви, якщо Чарльза коронують. Але через суспільну думку були побоювання в цьому, адже Чарльз і Камілла були розлучені, коли побралися в 2005 році.

Источник: novyny.live/

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Темы: короли

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