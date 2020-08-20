Способы применения жидкости для снятия лака в бытовых целях

Жидкость на основе ацетона отлично подходит не только для очищения ногтей от лака, но и для использования в бытовых целях. С помощью средства можно очистить клавиатуру компьютера, избавиться от чернильных пятен и даже продлить срок использования лезвий. Ключевым компонентом, который делает все это возможным, является ацетон. Берите лайфхаки на вооружение.

1.

Удалить загрязнения на кухонном полу Ацетон подходит для плитки, но лучше не использовать на деревянной поверхности

Заметили потертости на кухонном полу? Чтобы удалить следы, тщательно протрите их ватным диском, смоченным в ацетоновой жидкости. После промойте очищенное место теплой мыльной водой и вытрите насухо. На деревянном полу использовать лайфхак не стоит, поскольку ацетон способен разрушить структуру покрытия. А вот для плитки это отличный вариант.

2.

Стереть следы маркера Жидкость справится со следами маркера на стеклянных, кожаных, ламинированных поверхностях

Если случайно порисовали поверхность маркером, не нужно смиряться с положением. Смочите ватный диск в средстве для снятия лака и обработайте пятно. Следы фломастера тут же сойдут со стен, кожи, поверхности автомобиля. В конце протрите участок влажной тряпочкой или салфеткой.

Хитрость подходит для стеклянных, кожаных, ламинированных поверхностей и некоторых тканей. Сперва проверьте, не испортит ли ацетон материал. Нанесите немного жидкости на незаметный участок и подождите 1-2 минуты. Если оттенок и структура поверхности не изменилась, можно оттирать следы маркера.

3.

Продезинфицировать лезвия Жидкость для снятия лака поможет продезинфицировать бритвенные лезвия и маникюрные инструмент

Лезвия бритвы довольно быстро приходят в негодность, а так хочется продлить срок службы дорогостоящих изделий. Налейте в стакан немного средства для снятия лака и окуните в нее бритву на 1-2 минуты. Ацетон продезинфицирует лезвия и вернет им былой блеск и остроту. Далее промойте изделие водой с мылом, высушите салфеткой и можно продолжать пользоваться. Подобным образом допустимо использовать спирт и водку, а также дезинфицировать маникюрные приборы.

4.

Смыть краску с окон Не бойтесь красить окна, ведь вы всегда сможете убрать излишки жидкостью для снятия лака

Если на оконном стекле появились пятна или брызги краски, промокните их ацетоновой жидкостью. Оставьте средство на пару минут, после чего краска с легкостью сотрется.

5.

Вернуть блеск лакированной обуви Протрите лаковую обувь ацетоном, чтобы вернуть глянцевый блеск

Если лакированная обувь утратила свой глянцевый блеск, попробуйте обработать ее жидкостью с ацетоном, а потом протереть влажной тканью. Лайфхак работает и с другими изделиями из лакированной кожи, например, сумочкой. Протирая изделия ватным диском, вы также удалите загрязнения, из-за которых потускнело покрытие.

6.

Стереть чернильные пятна Обязательно протестируйте ацетон на ткани перед удалением чернильного пятна

Чернила из ручки протекли через передний карман? Прежде чем выбросить рубашку, попробуйте промокнуть пятно ацетоновой жидкостью, которая поможет удалить загрязнение. После этого промойте одежду водой или постирайте как обычно.

7.

Растворить суперклей Не нужно отдирать пальцы друг от друга, обработайте их ацетоном, и клей растворится

Не паникуйте, если случайно склеили пальцы суперклеем. Лучше проверьте, нет ли под рукой жидкости для снятия лака на основе ацетона. Нанесите раствор на кожу, и клей постепенно растворится. Такой же трюк можно проделывать с крышечкой изделия, которая не сдвигается с места. Залейте под нее немного растворителя и прокрутите.

8.

Удалить расплавленный пластик Сперва охладите бытовой прибор, а затем принимайтесь к обработке расплавленного пластика

Если ненароком оплавили пластиковый пакет на бытовую технику или другой горячий металлический предмет, воспользуйтесь растворителем. Отключите прибор от сети и подождите, пока он остынет, затем обработайте пораженный участок мягкой тканью, смоченной ацетоном. После этого протрите влажной салфеткой и дайте высохнуть. Техника готова к дальнейшему использованию.

9.

Стереть клейкую грязь с кожи, стекла, металла Клейкие следы не устоят перед жидкостью для снятия лака

Простой вариант, который поможет смыть клейкие следы после наклейки, этикетки, клея или скотча. Протрите поверхность ацетоном, а затем влажной салфеткой, чтобы избавиться от запаха жидкости для снятия лака.

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10.

Очистить клавиатуру компьютера Регулярно вычищайте мусор из клавиатуры, чтобы она корректно функционировала

Что только не происходит с нашей клавиатурой. Там скапливается пыль, крошки, появляются липкие пятна. Загрязнения отражаются не только на внешнем виде клавиатуры, но и на качестве ее работы. Чтобы устройство снова выглядело и функционировало, как новое, воспользуйтесь ацетоновой жидкостью. Орудуя зубной щеткой и ватным тампоном, очистите все клавиши и промежутки между ними.

11.

Избавиться от чайного налета Сперва протрите чашку ацетоновой жидкостью, а затем средством для мытья посуды

После чая на посуде нередко остаются следы, которые непросто удалить. Бытует мнение, что налет на чашке лишь улучшает вкус последующих завариваний, но сервиз он точно не красит. Избавиться от пятен поможет ацетон. Обработайте посуду веществом для снятия лака, а затем прополощите с моющим средством. Таким лайфхаком часто пользуются в лабораториях, удаляя загрязнения со стеклянного оборудования.

12.

Очистить сантехнику Нанесите на губку немного ацетона и пройдитесь по поверхности сантехники

После принятия душа или купания в ванне мыло и гели для душа оставляют налет на сантехнике. Достаточно развести ацетон с водой и протереть поверхности. От пятен не останется и следа.

Источник: Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»