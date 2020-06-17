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Лайфхак: как пожарить мясо, чтобы потом не мыть за собой сковороду

Лайфхак: как пожарить мясо, чтобы потом не мыть за собой сковороду

Совет для ленивых и тех, кому просто не нравится прикасаться к жирной посуде.

Многие не любят мыть посуду, особенно после жарки мяса или рыбы — поверхность сковородки остаётся жирной и неприятной на ощупь. Инстаграм-блогер lets_cook.ru решила поделиться, как легко этого избежать.

Чтобы не тратить время около раковины, вам понадобится только пергамент для запекания. Положите его на поверхность сковородки, смажьте маслом и можно жарить что угодно. Пергамент не загорится, так как он легко переносит высокие температуры.

Источник: lifehacker.ru/

Новости портала «Весь Харьков»

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