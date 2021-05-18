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Как избавиться от комаров: проверенные лайфхаки

Как избавиться от комаров: проверенные лайфхаки

Если вы не хотите, чтобы вылазки на природу были испорчены надоедливыми комарами, а летние вечера омрачались укусами этих вампиров, вам пригодятся полезные советы, как от них избавиться. Можно воспользоваться химией, но есть более безопасные и проверенные годами народные средства, сообщает Сегодня.

Как избавиться от комаров: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Гвоздика

 

Как защититься от комаров

Фото: Pixabay

 

Это, пожалуй, самое популярное средство от комаров. 10 штучек гвоздики залейте стаканом кипятка, дайте настояться, пока не остынет, а затем протирайте открытые места или распыляйте на одежде и вокруг себя.

  • Лайфхак 2. Цитрусовые

 

Как защититься от комаров

Фото: Pinterest

Другой вариант – это усилить аромат гвоздики цитрусом, который также комарам не по вкусу. Лимон разрежьте пополам, нашпигуйте его ароматной гвоздикой и оставьте в спальне – ночью комары будут облетать вас стороной.

  • Лайфхак 3. Эвкалипт

 

Как защититься от комаров

Фото: Pinterest

 

Комары не любят запах эвкалипта, так что используйте его в аромалампе, капните в костер или нанесите на кожу.

  • Лайфхак 4. Гремучая смесь

 

Как защититься от комаров

Фото: Pinterest

Возьмите в равной пропорции 9%-й уксус, растительное масло, шампунь и хорошенько перемешайте. Перед выходом на свежий воздух смажьте открытые части тела. А перед сном смойте эмульсию с тела.

  • Лайфхак 5. Ванилин

 

Как защититься от комаров

Фото: Pixabay

Комары также не терпят запах ванили. Так что вам поможет такое средство: возьмите в равных пропорциях ванилин, крем для рук или вазелин и хорошо перемешайте. Нанесите крем на тело, когда собираетесь на природу.

Источник: kurs.com.ua/

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