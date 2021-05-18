Как избавиться от комаров: проверенные лайфхаки
Если вы не хотите, чтобы вылазки на природу были испорчены надоедливыми комарами, а летние вечера омрачались укусами этих вампиров, вам пригодятся полезные советы, как от них избавиться. Можно воспользоваться химией, но есть более безопасные и проверенные годами народные средства, сообщает Сегодня.
Как избавиться от комаров: лайфхаки
- Лайфхак 1. Гвоздика
Фото: Pixabay
Это, пожалуй, самое популярное средство от комаров. 10 штучек гвоздики залейте стаканом кипятка, дайте настояться, пока не остынет, а затем протирайте открытые места или распыляйте на одежде и вокруг себя.
- Лайфхак 2. Цитрусовые
Фото: Pinterest
Другой вариант – это усилить аромат гвоздики цитрусом, который также комарам не по вкусу. Лимон разрежьте пополам, нашпигуйте его ароматной гвоздикой и оставьте в спальне – ночью комары будут облетать вас стороной.
- Лайфхак 3. Эвкалипт
Фото: Pinterest
Комары не любят запах эвкалипта, так что используйте его в аромалампе, капните в костер или нанесите на кожу.
- Лайфхак 4. Гремучая смесь
Фото: Pinterest
Возьмите в равной пропорции 9%-й уксус, растительное масло, шампунь и хорошенько перемешайте. Перед выходом на свежий воздух смажьте открытые части тела. А перед сном смойте эмульсию с тела.
- Лайфхак 5. Ванилин
Фото: Pixabay
Комары также не терпят запах ванили. Так что вам поможет такое средство: возьмите в равных пропорциях ванилин, крем для рук или вазелин и хорошо перемешайте. Нанесите крем на тело, когда собираетесь на природу.
Источник: kurs.com.ua/