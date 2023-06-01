Під горою Батіг біля сучасного села Четвертинівка Гайсинського району на Вінниччині 1 червня 1652-го почався бій союзної армії Війська Запорозького і Кримського Ханства проти війська Речі Посполитої. Битва завершилася перемогою союзників.

За рік до цього у Берестецькій битві козаки зазнали великої поразки. На вільні українські землі поверталися шляхта й магнати, відновлювали старі кріпосницькі порядки. Молдавський володар Василь Лупула обіцяв Богдану Хмельницькому союз, але порушив слово. Загін сина гетьмана Тимоша вирушив на Молдову на переговори. Поляки під проводом коронного гетьмана Мартина Калиновського перегородили шлях неподалік гори Батіг.

Там чекало військо гетьмана Богдана Хмельницького і татари. Почався генеральний штурм. За підрахунками загинуло 8 тис. вояків і сам гетьман Мартин Калиновський.

Хмельницький викупив у татар вцілілих полонених і наказав їх стратити, пояснюючи вчинок помстою за Берестечко. У наступні два дні було розстріляно або обезголовлено близько 3 500 полонених

Перемога козаків призвела до скасування Білоцерківської угоди. В Україні розпочалося масове повстання проти шляхти.

21 серпня 1652-го новий союз між гетьманською Україною і Молдовою було скріплено династичним шлюбом Тимоша Хмельницького і Розанди у Яссах.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/5927

Новости портала «Весь Харьков»