● Країна-бензоколонка скоро перетвориться на країну-безбензоколонку, тому що нікому буде видобувати нафту. Ще одна велика компанія – Equinor, вийшла з російського ринку, відмовилася від усіх зобов’язань і більше не займатиметься розробкою тамтешніх нафтових родовищ

● Бунт на планеті абізян. Виявляється, «ДНР» та «ЛНР» - то ніхера не братські народи. Сьогодні 204 лаптя із 107 стрілкового полку «ДНР», на чистом денеерськом так і сказали, що ї@али вони їхати вмирати за «ЛНР». Смішні такі, думають, що якщо вони зняли відео, то у них більше шансів вижити

● Синяком на обличчі у балалайні визріває дефолт. Сьогодні закінчився термін дії ліцензії Мінфіну США, якою лаптям дозволялося проводити платежі за держборгом у $. Хитрі лапті встигли проплатити заздалегідь. Але якщо за місяць США балалайні нову ліцензію не дасть, платежі вона ніяк не проведе. А це значить – технічний дефолт. Наймасштабніший з 1998 року.

В балалайні цей акт вопіющей русофобії всячески обругали, почухали ї@ало валенком і заявили, що значить платитимуть тепер у рублях. З США їм ще не нагадали, що платити треба справжніми грошима, а не фантиками, бусами та іншими кумедними шуршунчиками.

Так шо запасайтеся попкорном, це надовго.

● Daewoo абсолютно по-хамськи відмовилися безкоштовно будувати для русні три танкери-газовози, раз «Совкомфлот» не може розрахуватися за замовлення. А заплатити ті не можуть, бо санкції. Ба більше, там все так погано, що вони розпродають свої корита за борги.

● Зеленський підтримав петицію про візовий режим для росіян і тепер її має опрацювати уряд

● Єврокомісія придумала оголосити ухилення від санкцій злочином, щоби конфісковувати активи компаній, яким бабло не пахне. Хочете торгувати з балалайнєй – тоді ваші гроші заберуть, віддадуть нам, а ми вже їх ретельно відмиємо. Російською кровью

● Ваша улюблена постійна рубрика «горящая росія». Вчора вже після виходу новин стало відомо, що у Москві на 400-літній храм Петра і Павла знізошов благодатний вогонь. Палало на 150 кв метрах, але гніздо Гундяєва швидко загасили. Це ж не якісь там будинки простих росіян у глибинці.

● І знову з нами рубрика «шо там у Бєлгороді». Давнєнько не було чути про цей заповідник срачки і ужаса, і от сьогодні невідомі знову обстріляли село на Бєлгородщині, з якого давно офіційно евакуювали усіх лаптів. Щоправда одного таки поранило, влада розбирається, як він там опинився.

Я думаю, що це був російський десантник і він заблудився.

● А от на Миколаївшині російський десант не заблудився і слухняно зажарився у своїх же десантовозах завдяки непереможній українській армії. Русні вже пора запускати у серійне виробництво новий БТР-2022 «Мангал». А то все «Росток», «Бережок», «Басня», інфантильні ї@анати блять

● Балалайня нібито погодилася відкрити коридори і випустити українське зерно, бо бачать, що варіантів нема – або доведеться годувати бичка усім ЧФРФ, або із сумними ї@алами милуватися, як повз проходить український сухогруз, який супроводжує красивий міжнародний конвой.

Але ми ще подивимося, бо це ж буде не русня, якщо вони не утнуть ніяку підлість.

● Невідомі хулігани встановили український прапор на «Піку Путіна» у Киргизстані. Вони не афішують свої прізвища, бо у країні багато лаптів, але якщо він раптом зникне, обіцяють встановити новий

Источник: https://t.me/valentynaeminova/267

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