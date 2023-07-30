● Непереможна українська армія накрила аліной кабаєвой 24 штурми корпокадаврів. Ракетники та авіація набили убогим 5 скупчень, зенітку і ребку. А ще наші котики звільнили Старомайорське

● Олечку Харлан вітаємо з подвійною перемогою – і над росіянкою, і над міжнародною федерацією фехтування. З цією першою все і так усім зрозуміло – про неспортивну поведінку нехай мимрить у себе на росії. До речі, вона підтримує війну. З другими цікавіше – федерації знадобилося більше доби, щоби оцінити репутаційні втрати і таки визнати, що ручкатися з руснею – це харам. І це Харлан створила прецедент. І довела, що й одна людина таки може вплинути багато на що

● Непереможна українська армія всерйоз взялася за кримський високий курортний сезон. Гарячі фестивалі пройшли на нафтобазі у Красногвардійському районі, складі БК у Новоіванівці Нижньогівського району і складі БК у Кіровському. Останній пройшов із такими фейерверками, що від захвату абізян розривало ще кілька днів.

Військову частину у Роздольному після двох прильотів довелося розформувати, після другого лапті вирішили, що місце таки прокляте

● Бавовна на території Куйбишевського НПЗ у Самарі. Бавовна у Ростові. Щось там іще у Бєлгороді, але вже навіть самому Бєлгороду піх#й на Бєлгород.

● У Таганрогу прилетіло у кафе акурат через місяць після ракетної атаки на кафе у Краматорську. В РНБО все звалили на тупорилих російських ППОшників. В «свободі росії» вирішили перешутить Данілова і заявили, що русня цілила у Дніпропетровську область, але помилково уї@ашила в Таганрог.

● У Рязанській області на залізничному вокзалі загорілися вагони з сіркою. Пекло проривається назовні

● Німеччина передала нам 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206; 6 зеніток Gepard і 15 тис боєприпасів; артснаряди, безпілотники та інші ніштяки.

США надсилають додаткову військову допомогу на $400 млн: дорогі боєприпаси для патріотів і насамсів, ніштяки для розмінування, ще купу всяких патронів і боєприпасів

● Декомунізація у Полтаві. Нарешті на другий рік повномасштабної війни знесли погруддя Ватутіна на вулиці Української повстанської армії і погруддя Пушкіна у Березовому сквері. Чомусь це сміття вирішили зберігати - на території КП «Декоративні російські культури».

● Падучая напала на тікток-війська, і це при тому, що по-справжньому вони ні з ким крім цивільного населення не воюють. За різними оцінками за останні дні в Україні могли бути вбиті або зникли безвісти, 700-800 дондонтокерів. Щось це якось підозріло дуже багато, але приємно повірити, скажіть?

Задвохсотили зокрема такого собі Даниїла Сухорукова на прізвисько «Карлсон», який був командиром загону БпЛА у складі спецзагону «Ахмат» і мав канал на 44 тис читачів.

● У Бурятії через м’яку іграшку в українському строї, яка співала, якщо натиснути на кніпочку на грудях «Несе Галя воду», евакуювали магазин. Іграшку розпатрали феесбешники і відмивши сраки заявили, що нічого вибухового там не знайшли.

Уявляєте, який липучий, хтонічний жах викликає на росії усе українське? Мова, існування якої вони не визнавали, пісні, які вони викрали і переінакшили, помста, на яку вони чекають, лякаючись навіть ляльок? Ї@ашимо по всіх фронтах, браття, щоби так тепер і було завжди.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/938

Новости портала «Весь Харьков»