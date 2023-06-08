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1934 рік. Втеча за кордон - державний злочин

8 червня 1934 року в срср була запроваджена кримінальна відповідальність родичів підсудних за недонесення про «державний злочин», що відбувся або планувався. До числа державних злочинів було внесено втечу за кордон.

Постановою ЦВК срср від 8 червня 1934, “положення про злочини державні ” було доповнено статтями “про зраду Батьківщині” - дії, вчинені громадянами/військовослужбовцями срср на шкоду воєнній могутності срср, його державній незалежності чи недоторканості його території. Покарання за ці дії передбачало розстріл/ув'язнення/конфіскацію майна та колективну відповідальність членів родини підсудного.

Члени сім'ї “зрадника”, навіть якщо вони не знали про злочин, що стався або має статися; якщо вони не донесли про злочин, що готується або стався, засуджуються до позбавлення виборчих прав й заслання у віддалені райони Сибіру на 5 років або позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією усього майна. З’явилося поняття “Член Сім'ї Зрадника Батьківщини”, це передбачало обмеження та утиски згідно із законом і поверх нього.

Прийнята постанова ЦВК по суті дозволила Сталіну і його адептам виправдати розстріли без суду та слідства, знущання й масовий терор населення комуністичної імперії.

Враховуючи фактор фальсифікації справ та політичних переслідувань, стає ясно, що прийняті постанови переслідували каральні мотиви та додаткові репресії до інакодумців, що призвело до тюремного ув'язнення тисяч невинних людей. Також було порушено один з основних принципів кримінального права, що кримінальній до відповідальності і покаранню підлягають лише особи, винні у вчиненні злочину.

Джерело: @istoriya_ukrainy

Новости портала «Весь Харьков»

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