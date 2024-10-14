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2 тис. військових, 60 літаків: НАТО починає ядерні навчання

2 тис. військових, 60 літаків: НАТО починає ядерні навчання

Від понеділка два тижні триватимуть щорічні військові навчання НАТО з захисту країн-учасниць, під час яких відпрацьовуватимуть застосування ядерної зброї.

В них візьмуть участь близько 2 тисяч військових та понад 60 літаків із 13 країн НАТО.

Маневри пройдуть на авіабазах у Бельгії та Нідерландах, а також над акваторією Північного моря - у повітряному просторі Великобританії та Данії.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27742

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Темы: нато

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