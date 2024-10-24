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Зустріч "великої четвірки" в Берліні не вплинула на позицію Сполучених Штатів щодо запрошення України в НАТО

Зустріч великої четвірки в Берліні не вплинула на позицію Сполучених Штатів щодо запрошення України в НАТО

"Станом на сьогодні Альянс не досяг тієї точки, коли він готовий запропонувати Україні членство або запрошення до членства. Ми маємо намір продовжувати наближати країну до НАТО", — цитує Politico постійну представницю США при НАТО Джуліанну Сміт.

Аналогічну позицію вона висловлювала й після презентації президентом України Володимиром Зеленським "Плану перемоги" у Верховній Раді 16 жовтня.

Першим пунктом цього плану є запрошення України в НАТО.

18 жовтня у Берліні відбулась зустріч між президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Наступного дня французьке видання Le Monde написало, що "США вже не мають принципових заперечень проти простого запрошення України до вступу в Альянс".

Джерело: https://t.me/znua_live/173068

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