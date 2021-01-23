23 января в Украине будет объявлен траур в связи с трагедией в доме престарелых в Харькове

Об этом сообщил Владимир Зеленский в Харькове.

23 января в Украине будет объявлен день траура на общегосударственном уровне в связи с гибелью 15 человек в результате пожара, который произошел в доме престарелых в городе Харькове. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Харьковскую область, – передает пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что подпишет соответствующий указ.

“Еще раз выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших, всем харьковчанам. Я подпишу указ, и завтра будет день траура на государственном уровне”, – сказал он.

Ранее сообщалось, что у хозяев сгоревшего дома престарелых нашли уже 6 подобных объектов.

Напомним, что 21 января в Харькове, в пансионате для престарелых на ул. Нижняя Гиевская, 150Б, произошел пожар. На месте пожара были найдены тела 15 человек, 5 человек госпитализировали. Происшествие квалифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня Проводится расследование.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»