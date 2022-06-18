323 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні
Станом на ранок 18 червня 2022 року більше ніж 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 323 дитини загинуло та понад 583 поранено.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.
16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території жилового будинку в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток.
17 червня через обстріл окупантами м. Миколаїв отримав поранення 7-річний хлопчик.
14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ смт. Савинці Ізюмського району Харківської області поранено 15-річну дівчинку.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.
Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.
Источник: gp.gov.ua