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323 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

323 дитини загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 18 червня 2022 року більше ніж 906 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 323 дитини загинуло та понад 583 поранено.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

16 червня внаслідок вибуху ворожої ракети на території жилового будинку в одному із сіл Пологівського району Запорізької області загинув 14-річний підліток.

17 червня через обстріл окупантами м. Миколаїв отримав поранення 7-річний хлопчик.

14 червня внаслідок артилерійського обстрілу військами РФ смт. Савинці Ізюмського району Харківської області поранено 15-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2028 закладів освіти. З них 209 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Источник: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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