350 млрд грн – в ХОВА назвали попередній розмір збитків екосистемам регіону

«Безумовно, дії російських загарбників завдали колосальних збитків екосистемам регіону. Якщо говорити в цифрах, за попередніми підрахунками, природні ресурси Харківщини понівечені майже на 350 мільярдів гривень», – зазначив Євген Іванов.

За його словами, йдеться про забруднення ґрунтів, пожежі в лісах, що охопили не менше 624 га насаджень, забруднення атмосферного повітря та падіння рівня води на водосховищах. Станом на останній тиждень квітня 2023 року Держекоінспеція в Харківській області вже зафіксувала понад 680 злочинів щодо екосередовища.

Джерело: https://t.me/now_kharkov/38129

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