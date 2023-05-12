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Агентурні мережі, обхід санкцій і держперевороти

Агентурні мережі, обхід санкцій і держперевороти

Як кремлівські розвідники «полегшують» життя москві – розслідування

Одним з таких розвідників є семен багдасаров, через якого кремль закуповує запчастини для вкрадених Boeing та Airbus, торгує нафтою з ОАЕ, а також забезпечує свою нафтохімічну галузь сировиною з Туреччини.

24 Канал проаналізував 16 тисяч листів з його електронної пошти, зламаної хактивістами команди «Кібер Спротив»та опублікував розслідування про те, як кремль обходить санкції.

▶️ Центр стратегічних комунікацій виділяє головне з нього:

- Діяльність багдасарова ретельно приховується, а для загалу він є лише пропагандистом та колишнім депутатом держдуми, а також керівником організації «Центр вивчення країн Близького Сходу та Центральної Азії». Остання посада якраз і слугує прикриттям для багатьох схем.

То ж зовсім не дивно, що після офіційного закінчення військової служби у 1995 році, терорист-окупант очолив управління зі співробітництва з Узбекистаном, Таджикистаном і Туркменістаном профільного міністерства росії. Така собі шпигунсько-дипломатична посада.

- У подальшому зв'язки «експерта з питань Близького Сходу» лише розширювалися, а вже у 2009-му він вибудовував відносини країни-бензоколонки не лише з азійськими, а й із багатьма африканськими країнами. І майже в кожній африканській країні, де росія налагоджувала бізнес через багдасарова, згодом ставалися перевороти, розв'язувалися війни, а також з'являлися загони «вагнерівців».

- Окрему увагу в своїй діяльності багдасаров приділяв країнам Азії, які перебували в орбіті російських інтересів.

- Також агент кремля відмітився у створенні проросійської влади в Грузії та організовував офіційні зустрічі з представниками Німеччини, зокрема – із працівниками «Фонду Ханнса Зайделя».

- Не виключено, що багдасаров мав агентів і в Україні, а також був учасником різанини у Сирії.

Джерело: https://t.me/spravdi/28967

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