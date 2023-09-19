Акции китайской Evergrande рухнули после ареста менеджмента

Акции китайского гиганта недвижимости China Evergrande Group упали на 25% в понедельник после того, как полиция задержала нескольких руководителей подразделения управления капиталом.

Evergrande, чей долг является крупнейшим в мире среди застройщиков, находится в самом центре кризиса, поразившего сектор недвижимости КНР. Торги ее акциями были остановлены почти на полтора года и возобновились 28 августа.

Акции компании в Гонконге падали в начале торгов в понедельник на 25%, но затем отыграли падение и к 8.42 показывали рост на 1,6%.

Полиция Шэньчженя сообщила в субботу вечером: «Органы госбезопасности приняли меры к уголовной ответственности Ду Ляна и других подозреваемых в преступлениях руководителей Evergrande Financial Wealth Management Co».

Ду был назван генеральным управляющим подразделения Evergrande в 2021 году. Рейтер не смог подтвердить, находится ли он среди задержанных сотрудников, и полиция не уточнила количество арестованных либо формулировку обвинений против них.

Evergrande не ответила на просьбу о комментарии.

Джерело: nigroll.com

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