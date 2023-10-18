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ATACMS в дії

ATACMS в дії

ЗСУ заявили, що в ніч на 17 жовтня завдали ударів по російських військових аеродромах в окупованих Луганську та Бердянську Запорізької області.

Україна стверджує, що усього знищили 9 гелікоптерів, спецтехніку, пускову установку ППО, склад боєприпасів та пошкодили злітні смуги аеродромів.

Офіційно Росія цю інформацію не підтверджувала, але численні російські військові телеграм-канали писали про великі втрати, а також припускали, що удар нанесли ракетами ATACMS.

Їх постачання Україні США досі не схвалили. Принаймні, офіційно.

Чи справді це можуть бути ATACMS? Аналіз ВВС

Відстежити застосування ракет певного типу можна з траєкторії польоту та його дальності.

Балістичні ракети ATACMS здатні летіти на відстань до 300 км. Раніше Україна застосовувала модернізовані ракети С-200. Понад 100 км може пролетіти ракета "Точка У".

Відстань від лінії фронту до Луганська чи Бердянська складає близько 100 км.

При нальоті на аеродроми має сенс використовувати касетні або уламкові бойові частини. Касетними бойовими частинами оснащені ракети ATACMS і "Точка У", фугасно-уламковими С-200 і "Точка У".

Якщо ЗСУ справді змогли завдати таких ударів по аеродромах, то це може означати, що ППО на цих об'єктах не було готове до обстрілу.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19527

Новости портала «Весь Харьков»

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