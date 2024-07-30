Атаки хуситів на судна з російськими екіпажами тільки посиляться

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Посольство України в Ізраїлі нещодавно підтвердило, що єменські хусити атакували у Червоному морі судно з українським екіпажем за допомогою морського БпЛА. Морякам вдалося знищити його стрілецькою зброєю.

Насправді, дивно, але хусити найбільше атакували торгові судна, що перевозили саме російські товари. Минулого тижня повстанці атакували два судна з російськими вантажами: Bentley I та Chios Lion, який перевозив 100 тисяч тонн сирої нафти з туапсе в краснодарському краї.

Як пише Bloomberg, з 83 кораблів, які постраждали від їхніх атак у Червоному морі та Аденській затоці з листопада минулого року, 19% вийшли саме з російських портів. Усі вони були нафтовими танкерами і контейнеровозами.

Іронія в тому, що на початку липня заступник очільника мзс рф богданов прийняв у москві делегацію єменських хуситів із руху «Ансар Аллах». Це був вже другий їхній візит до росії за рік. Хоча «Ансар Аллах» визнаний терористичною організацією у низці країн (США, ОАЕ та інших), москву це звісно не обходить. А хуситам на це взагалі начхати.

Джерело: https://t.me/spravdi/40462

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