Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов дав розлоге інтерв’ю журналістам “YahooNews”.

“Станом на зараз росія не має ані військового, ані економічного, ані політичного потенціалу для здійснення спроби масштабного наступу будь-де в Україні”, — заявив керівник воєнної розвідки Кирило Буданов.

Водночас, за словами начальника ГУР, держава-агресор росія досі здатна проводити серйозні оборонні операції, і це проблема, з якою Україні доведеться стикнутись.

Також Кирило Буданов повідомив, що рф намагається накопичити певний запас ракет, аби зірвати український конрнаступ.

“Однак правда полягає в тому, що росіяни звели свої ракетні запаси майже нанівець”, — зазначив начальник воєнної розвідки України.

Кирило Буданов порівняв ворожих бойовиків-найманців так званих “пвк” з солдатами регулярної армії агресора, заявивши, що “вагнерівці” мають значно кращу підготовку. При цьому ватажок пвк “вагнер” пріґожин використовує величезні втрати своїх найманців у війні задля ведення політичної кампанії:

«Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в рф занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці — це питання життя і смерті», — розповів Кирило Буданов.

Відповідаючи на запитання журналіста про нібито причетність українських спецслужб до ліквідації низки російських публічних апологетів війни проти України, Кирило Буданов відмовився підтверджувати чи спростовувати цю інформацію:

Атаку на кремль росіяни показуватимуть як «перемогу»«Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на всьому світі до повної перемоги України», — підкреслив керівник ГУР.

Серед іншого, Кирило Буданов визнав, що російська федерація вміє діяти в інформаційному просторі, тому навіть уявну ракетну атаку на кремль московити показуватимуть як “перемогу”, стверджуючи, мовляв, у такий спосіб запобігли найбільшій катастрофі в історії людства.

“Звучить як жарт, але росіяни сприймають такі дурниці” — пояснив генерал-майор Кирило Буданов.

Джерело: gur.gov.ua

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