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Бабуся загиблого Наеля, якого у Франції застрелив поліцейський, закликала протестувальників припинити заворушення

Бабуся загиблого Наеля, якого у Франції застрелив поліцейський, закликала протестувальників припинити заворушення

(https://www.euronews.com/2023/07/02/french-riots-nahels-grandmother-calls-for-end-to-violence-on-streets)

«Зупиніться. Не бийте вікна, не трощіть школи, автобуси... Я злюся на двох поліцейських, які вдарили мого онука двома прикладами по голові, і на того, хто вистрілив йому прямо в серце.

Ті, хто порушує закон, будуть покарані. Я вірю в справедливість», – сказала вона.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34304

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