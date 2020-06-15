Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Учасники протестів у Лондоні та Парижі, серед яких були як борці з расизмом та поліцейським насильством, так і їхні крайньо праві опоненти, вступили у сутички одне з одним і з правоохоронцями.

Тисячі людей зібралися в центрі Лондона попри заклики влади відмовитися від масових маніфестацій. Між учасниками протестів та поліцейськими виникли сутички, є повідомлення про потерпілих.

Тим часом у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати заборонений марш, влаштований прихильниками руху Black Lives Matter та лівими активістами. В акції "Немає справедливості - немає миру" взяли участь понад 15 тисяч людей. Протестувальники закидували правоохоронців камінням.

Безлади в Лондоні

Сутички між протестувальниками виникали в різних районах Лондона

У британській столиці поліція встала кордоном, аби розмежувати учасників протестів проти расизму і націоналістів, які зібралися, за їхніми словами, щоб захистити пам'ятники історичних діячів від руйнування та наруги. В правоохоронців летіли пляшки й банки з-під алкогольних напоїв.

Усією країною - так само, як і в Лондоні, - пройшли аналогічні демонстрації проти расизму.

Поліція наклала на акції протесту деякі обмеження - вони, зокрема, мають завершуватися до 17 години вечора. Проте чимало демонстрантів залишалися на вулицях.

Праві активісти зібралися, щоб, за їхніми словами, охороняти пам'ятники історичним діячам Британії

Станом на 14 годину неділі відомо про понад 100 арештованих людей - за агресивну поведінку, напади на поліцію, наявність зброї, перебування в нетверезому стані тощо.

В різних районах Лондона сталися сутички між націоналістами та борцями за права темношкірих.

Сотні переважно білих чоловіків зібралися біля Кенотафа, головного пам'ятника британцям, що загинули в часи Першої світової війни, і біля пам'ятника Вінстону Черчиллю, який задля безпеки влада закрила коробом.

Минулого тижня активісти Black Lives Matter намагалися підпалити британський прапор на Кенотафі, а також забруднили пам'ятник Черчиллю фарбою і написали "Він був расистом".

Найбільші сутички виникли на Трафальгарській площі

Вже сталося кілька сутичок між поліцією та демонстрантами, які з криками "Англія!" і піднятими вгору руками пішли на поліцейський кордон. Поліція застосувала гумові кийки.

Згодом праві активісти перемістилися в інший район, поліція вжила заходів, аби не допустити їх у Гайд-Парк, де проходила переважно мирна акція Black Lives Matter.

Організатори цього руху вже закликали своїх прихильників утриматися від акцій, запланованих на вихідні, - через побоювання можливих сутичок з крайньо правими.

Міністр внутрішніх справ Пріті Пател, коментуючи сутички демонстрантів, зокрема з поліцією, назвала це неприйнятним хуліганством.

"Всі, хто схиляється до насильства й вандалізму, мають відчути на собі всю силу закону. Ми не терпітимемо проявів насильства щодо наших поліцейських", - заявила міністр.

В окремих випадках між активістами з обох боків все відбувалося мирно

Що в Парижі?

Протести проти расизму так само проходили й у столиці Франції - для розгону поліція змушена була застосувати сльозогінний газ.

Учасники акції проводили її під гаслом "Справедливість для Адама" - йдеться про Адама Траоре, який помер після затримання поліцією у 2016 році.

В суботу на Площі Республіки в центрі міста зібралися близько 15 тисяч мітингувальників. Серед них була й сестра загиблого Адама Траоре. Вона закликала учасників акції бороться з соціальною та расовою несправедливістю й поліцейською жорстокістю.

"Те, що відбувається в США, відбувається й у нас, у Франції. Наші браття гинуть", - каже вона.

На марш у центрі Парижа вийшли близько 15 тисяч людей

Поліція завадила мітингувальникам рушити в район Опера: влада побоювалася, що постраждають місцеві заклади.

Зрештою без сутичок не обійшлося: в правоохоронців жбурляли каміння, ті у відповідь використовували сльозогінний газ.

Источник: bbc.com

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