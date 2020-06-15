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Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Учасники протестів у Лондоні та Парижі, серед яких були як борці з расизмом та поліцейським насильством, так і їхні крайньо праві опоненти, вступили у сутички одне з одним і з правоохоронцями.

Тисячі людей зібралися в центрі Лондона попри заклики влади відмовитися від масових маніфестацій. Між учасниками протестів та поліцейськими виникли сутички, є повідомлення про потерпілих.

Тим часом у Парижі поліція застосувала сльозогінний газ, аби розігнати заборонений марш, влаштований прихильниками руху Black Lives Matter та лівими активістами. В акції "Немає справедливості - немає миру" взяли участь понад 15 тисяч людей. Протестувальники закидували правоохоронців камінням.

Безлади в Лондоні

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Сутички між протестувальниками виникали в різних районах Лондона

У британській столиці поліція встала кордоном, аби розмежувати учасників протестів проти расизму і націоналістів, які зібралися, за їхніми словами, щоб захистити пам'ятники історичних діячів від руйнування та наруги. В правоохоронців летіли пляшки й банки з-під алкогольних напоїв.

Усією країною - так само, як і в Лондоні, - пройшли аналогічні демонстрації проти расизму.

Поліція наклала на акції протесту деякі обмеження - вони, зокрема, мають завершуватися до 17 години вечора. Проте чимало демонстрантів залишалися на вулицях.

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Праві активісти зібралися, щоб, за їхніми словами, охороняти пам'ятники історичним діячам Британії

Станом на 14 годину неділі відомо про понад 100 арештованих людей - за агресивну поведінку, напади на поліцію, наявність зброї, перебування в нетверезому стані тощо.

В різних районах Лондона сталися сутички між націоналістами та борцями за права темношкірих.

Сотні переважно білих чоловіків зібралися біля Кенотафа, головного пам'ятника британцям, що загинули в часи Першої світової війни, і біля пам'ятника Вінстону Черчиллю, який задля безпеки влада закрила коробом.

Минулого тижня активісти Black Lives Matter намагалися підпалити британський прапор на Кенотафі, а також забруднили пам'ятник Черчиллю фарбою і написали "Він був расистом".

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Найбільші сутички виникли на Трафальгарській площі

Вже сталося кілька сутичок між поліцією та демонстрантами, які з криками "Англія!" і піднятими вгору руками пішли на поліцейський кордон. Поліція застосувала гумові кийки.

Згодом праві активісти перемістилися в інший район, поліція вжила заходів, аби не допустити їх у Гайд-Парк, де проходила переважно мирна акція Black Lives Matter.

Організатори цього руху вже закликали своїх прихильників утриматися від акцій, запланованих на вихідні, - через побоювання можливих сутичок з крайньо правими.

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Міністр внутрішніх справ Пріті Пател, коментуючи сутички демонстрантів, зокрема з поліцією, назвала це неприйнятним хуліганством.

"Всі, хто схиляється до насильства й вандалізму, мають відчути на собі всю силу закону. Ми не терпітимемо проявів насильства щодо наших поліцейських", - заявила міністр.

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

В окремих випадках між активістами з обох боків все відбувалося мирно

Що в Парижі?

Протести проти расизму так само проходили й у столиці Франції - для розгону поліція змушена була застосувати сльозогінний газ.

Учасники акції проводили її під гаслом "Справедливість для Адама" - йдеться про Адама Траоре, який помер після затримання поліцією у 2016 році.

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

В суботу на Площі Республіки в центрі міста зібралися близько 15 тисяч мітингувальників. Серед них була й сестра загиблого Адама Траоре. Вона закликала учасників акції бороться з соціальною та расовою несправедливістю й поліцейською жорстокістю.

"Те, що відбувається в США, відбувається й у нас, у Франції. Наші браття гинуть", - каже вона.

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

На марш у центрі Парижа вийшли близько 15 тисяч людей

Поліція завадила мітингувальникам рушити в район Опера: влада побоювалася, що постраждають місцеві заклади.

Багатотисячні протести у Лондоні та Парижі переросли в сутички з поліцією

Зрештою без сутичок не обійшлося: в правоохоронців жбурляли каміння, ті у відповідь використовували сльозогінний газ.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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