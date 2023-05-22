Бахмутский "мешок" для россиян

Кремль "пафосно" объявил о взятии Бахмута (так его до конца и не взяв). При этом Кремль опять все приурочил к "сакральной дате" - к 20 мая, когда российские фашисты взяли Мариуполь.

Но, в отличие от Мариуполя, ситуация в Бахмуте кажется куда более сложной. Украинцы (внимание!) увеличивают свое территориальное присутствие в Бахмуте (если будем считать площадь), при этом рассеиваясь от условного "прямоугольника" в форму "дуги".

Ещё сильнее упрощая данную модель (чтобы она была понятна всем читателям), Украина в Бахмуте оперирует не столько "блоками" присутствия, сколько создаёт "полукольцо" вокруг Бахмута (при этом географический Бахмут с военной фронтовой зоной "Бахмут" не стоит приравнивать). С точки зрения фронта вся плотность ВСУ, насыщающая бахмутскую полудугу, - это площадь военного присутствия.

Мы знаем, что Кремль приказал перекинуть оставшиеся элитные подразделения внутрь Бахмута, чтобы "застолбиться" в нем.

Возникает четкое ощущение , что российское командование, выпив шампанское за "освобождение Артемовска" (цитата), забыла взглянуть на карту военного присутствия ВСУ.

Так, россияне перекинули группировку из других фронтов на бахмутский "узел".

Это имеет 2 последствия:

1) линии военного соприкосновения, из которых была осуществлена "переброска", ослабли (точным определением параметров ротации занимается ВСУ и военная разведка - ни о каких деталях не буду сообщать).

2) россияне все остатки "элитных войск" кидают в бахмутскую мясорубку, надеясь, что "мешок" (окружение с 3 сторон) не будет закрыт.

Если мы внимательно просмотрим схематичное расположение ВСУ, то именно "мешок" украинцы и создадут как только на фронте начнется ротация вооруженных сил РФ. С другой стороны, отсутствие этой ротации (если Пригожин опять решит задержаться) приведет к тому, что "мешок" сможет создать "домино бегства" как только он начнет медленно завязываться.

"Долгий" Бахмут также имеет удачную перспективу для ВСУ. Украинцы держат "вершины", откуда как в тире могут расстреливать подспевающие российские "элитные" подразделения . При этом "штурм вверх по холму" на данном этапе со стороны россиян кажется невозможным, ввиду того, что инициативой так или иначе владеют ВСУ, а переломить эту инициативу ВС РФ не могут, не создавая "оборонную дырку" на других направлениях.

В свою очередь, оборонная дырка так или иначе возникнет (либо сейчас, либо чуть позже), а это значит, что нынешний бахмутский узел имеет 2 варианта развития:

1) россияне уходят из Бахмута быстро, открывая путь к "линейному контрнаступлению".

2) россияне пытаются долго удерживать основную часть Бахмута, перекидывая на него группировки из смежных направлений, оголяя оборону остальных захваченных территорий - это открывает путь к "удару в уязвимое место" и сдвоенному контрнаступлению.

Похоже, что россияне, стремясь к символизму дат (и самого Бахмута, не имевшего военной ценности уже как полгода), самостоятельно создали мышеловку для своих же войск.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7866

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