Белорусских студентов обязали согласовывать впечатления от учёбы в других странах с милицией

Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь (МАРТ) признало впечатления белорусов от учёбы в иностранных вузах рекламой. Студентов обязали согласовывать «рекламу» с милицией и министерством образования.

На сайте МАРТ сказано, что рекламой может считаться «информация о подготовке документов, сведения об организации въезда и пребывания за рубежом, подготовка к интервью в посольстве, ведение переписки с принимающим иностранным учреждением и данные о системе образования различных стран».

Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования республики, пояснила, что решение чиновников объясняется тем, что они не хотят «неприятных историй» для молодых людей. Чиновница подчеркнула, что в нововведении нет никакой политики.

Эксперт Павел Терешкович считает, что нововведение необходимо, чтобы привлечь молодёжь в белорусские вузы. По его словам, молодым людям, в том числе из России, предлагают много грантов и льгот за поступление в белорусские вузы.

Сейчас за рубежом учатся около 24 тысяч студентов. По словам Павла Терешковича, многие молодые люди уезжают «хоть куда-нибудь».

Источник: breakingmad.me

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