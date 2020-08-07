Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:39
Просмотров: 61

Белорусских студентов обязали согласовывать впечатления от учёбы в других странах с милицией

Белорусских студентов обязали согласовывать впечатления от учёбы в других странах с милицией

Министерство антимонопольного регулирования и торговли республики Беларусь (МАРТ) признало впечатления белорусов от учёбы в иностранных вузах рекламой. Студентов обязали согласовывать «рекламу» с милицией и министерством образования.

На сайте МАРТ сказано, что рекламой может считаться «информация о подготовке документов, сведения об организации въезда и пребывания за рубежом, подготовка к интервью в посольстве, ведение переписки с принимающим иностранным учреждением и данные о системе образования различных стран».

Людмила Высоцкая, пресс-секретарь Министерства образования республики, пояснила, что решение чиновников объясняется тем, что они не хотят «неприятных историй» для молодых людей. Чиновница подчеркнула, что в нововведении нет никакой политики.

Эксперт Павел Терешкович считает, что нововведение необходимо, чтобы привлечь молодёжь в белорусские вузы. По его словам, молодым людям, в том числе из России, предлагают много грантов и льгот за поступление в белорусские вузы.

Сейчас за рубежом учатся около 24 тысяч студентов. По словам Павла Терешковича, многие молодые люди уезжают «хоть куда-нибудь».

Источник: breakingmad.me

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Освітні серіали від Дія.Цифрова освіта будуть доступні на 1+1 video
Сегодня 08:23    34
В українських університетах з’явиться курс з інноваційного підприємництва – долучитися до пілотного проєкту можна до 15 серпня
Сегодня 07:09    62
Вагнеровцы в Минске: чем известны задержанные наемники
Сегодня 06:51    106
ВСТУП 2020: розпочато прийом електронних заяв на вступ до магістратури у виші
06.08.2020 09:48    119
Національна академія сухопутних військ вчергове визнана одним з лідерів вищої освіти України
06.08.2020 09:05    90
Вузы смогут самостоятельно выбрать, когда для их студентов начнется учебный год
06.08.2020 08:08    151
ВСТУП 2020: як правильно розрахувати середній бал атестата – інструкція
05.08.2020 10:06    164
Харківські військові виші відкрили двері для абітурієнтів
05.08.2020 07:12    122
Лукашенко заявил о новом отряде боевиков, заброшенных в Беларусь
05.08.2020 07:03    219
Вступникам, які не можуть зареєструвати е-кабінет через помилки у документах, не потрібно отримувати їхні дублікати
05.08.2020 06:44    92
Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 