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Безумовна «демілітаризація» росії захистить Україну від ракетного терору

Безумовна «демілітаризація» росії захистить Україну від ракетного терору

Центр стратегічних комунікацій пояснює

росія продовжує ракетно-дронові і бомбові атаки по містах і селах України. Постійних нападів зазнає прифронтовий Харків.

▶ Внаслідок ударів по Харкову 30 серпня і 1 вересня постраждали понад ста мирних мешканців, десятки дітей, зокрема немовлята. Серед загиблих – 18-річна художниця Ніка Кожушко.

▶ росіяни атакують житлові будинки, дитячі майданчики, освітні, торговельні та спортивні заклади. У Сумах воєнні злочинці завдали удару по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку.

▶ У Харкові 1 вересня ворог повторно атакував ракетами місце прильоту, через що постраждали рятувальники і лікарі, які приїхали на виклик після обстрілу.

▶ У результаті ракетного удару по Києву 2 вересня суттєвих руйнувань зазнала будівля Ісламського культурного центру та мечеть на його території.

▶ Українські слідчі фіксують пошкодження та збирають докази воєнних злочинів з боку армії держави-агресора. Розпочаті кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального Кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

▶ Єдиний спосіб покласти край російському терору – це знищення російських аеродромів, літаків та інфраструктури на території рф, створення буферної зони.

Джерело: https://t.me/spravdi/41280

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