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Боевики вновь сорвали "тишину" возле Золотого и увеличили количество обстрелов на Приазовье

Боевики вновь сорвали тишину возле Золотого и увеличили количество обстрелов на Приазовье

Российско-оккупационные войска сорвали режим перемирия на участке разведения сил и средств в районе н.п.Золотое и значительно увеличили количество и интенсивность обстрелов позиций ООС на Приазовье в течение недели.

Источник: прессцентр МОУ, информагентство Минобороны АрмияInform

Детали: В районе Золотого боевики дважды открывали огонь из пехотного оружия и гранатометов СПГ - ночью и вечером, огонь с украинской стороны в упомянутом районе не открывался.

"На наиболее опасные вооруженные провокации военнослужащие отвечали врагу огнем из пехотного оружия", - сообщили в МОУ.

На Приазовье боевики применяют не только стрелковое вооружение, но и запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 82 и 120 мм и ствольную артиллерию.

Дословно: "Тяжелое вооружение враг применяет преимущественно ночью, когда не работают патрули Наблюдательного миссии ОБСЕ. В светлое время суток противник осуществляет беспокоящие обстрелы, пытаясь вызвать огонь нашей артиллерии в ответ, чтобы обвинить украинских военных в нарушении режима тишины", сообщили в Минобороны.

Мины и снаряды часто прилетают и на территорию гражданских объектов, значительно удаленных от позиций украинских войск, отмечают в ведомстве.

Боевики вновь сорвали тишину возле Золотого и увеличили количество обстрелов на Приазовье

Источник: pravda.com.ua

Фото - прессцентр МОУ

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