Бойцы 128-й горно-штурмовой бригады применили против россиян танк-камикадзе

Необычную тактику использовали наши бойцы против россиян в Запорожском направлении. Они отправили на вражеские позиции танк-камикадзе, нашпигованный взрывчаткой и снарядами.

Об этом сообщил пресс-офицер 128 бригады Ярослав Галас на своей странице в фейсбуке.

Трофейный танк со взрывчаткой повел к вражеским позициям механик-водитель Василий Дудинец, а затем выпрыгнув на ходу, должен был взорвать танк дистанционным пультом.

Перед вражескими укреплениями танк взорвался на мини, но взрыв от детонации заложенного боекомплекта был таким, что больше тех позиций нашу пехоту никто не тревожил.

После задания с танком за Василием крепко закрепился позывной Камикадзе.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/23389

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