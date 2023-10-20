Бойовики ХАМАСу вбили 12-річну дівчинку, за яку заступилась Джоан Ровлінг

Ноя була фанаткою книг письменниці про Гаррі Поттера. Фото дівчинки, вдягненої у форму Ґрифіндору, опублікував офіційний Twitter-акаунт Ізраїлю.

"Ця красива 12-річна дівчинка з аутизмом була викрадена з дому терористами ХАМАСу і доставлена до Сектору Ґази.

Ноя чутлива, добра, весела і велика шанувальниця Гаррі Поттера. Джоан Ровлінг, можете допомогти нам розповісти її історію?", — йшлося у повідомленні.

Письменниця швидко відреагувала на допис та відповіла:

"Викрадення дітей — це огидно і нічим не виправдано. Зі зрозумілих причин, ця картина мене вразила. Нехай Ноя і всі заручники, захоплені ХАМАСом, незабаром благополучно повернуться до своїх сімей".

Сьогодні стало відомо, що Ною та її бабусю Кармелу знайшли мертвими.

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/128207

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