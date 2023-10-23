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БпЛА оккупантов «неустановленного типа»: Юрий Игнат объяснил, что кроется за этой формулировкой

БпЛА оккупантов «неустановленного типа»: Юрий Игнат объяснил, что кроется за этой формулировкой

Сбивая дроны оккупантов, украинские воины изучают, из каких компонентов они состоят. Зачастую выясняется, что двигатели куплены на алиэкспресс.

«И это уже не в первый раз, когда из простых материалов они лепят эти аппараты и запускают в сторону нашего государства. Но при всем этом опасная цель. Вот такие два БпЛА сегодня были с северного направления запущены врагом, сказал спикер Воздушных Сил ВСУ.

Джерело: https://t.me/infosprotyv/25532

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