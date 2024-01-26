Breaking news! Техас официально вступил в состояние войны

Губернатор Техаса активировал 1 статью секции 10 параграфа 3 конституции США. Она позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на федеральное правительство.

Штат теперь в обход Байдена может запрашивать помощь у других штатов или даже у иностранных государств. Некоторые штаты уже выразили поддержку и желание отправить помощь.



Истекает срок, в течение которого власти США потребовали от штата Техас допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа установленных там заграждений

При этом министерство внутренней безопасности не сообщило, какие меры могут быть предприняты в случае неисполнения предписания.

Джерело: https://t.me/Ateobreaking/110245

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