Британські лейбористи відсторонили кандидата, який поширював російську пропаганду

Лейбористська партія відсторонила свого кандидата на дострокових виборах Енді Брауна, пише «Європейська правда» з посиланням на The Independent.

У квітні 2018 року, після спроби вбивства колишнього російського шпигуна скрипаля, Браун розмістив у соцмережах статтю пропагандистського каналу rt, в якій йшлося про те, що нервово-паралітична речовина «Новічок», використана під час замаху, «ніколи не вироблялася в рф».

Після оприлюднення інформації Брауна відсторонили як кандидата від лейбористів. Тепер він балотуватиметься як незалежний кандидат.

- Це абсолютно правильно. Ми вжили швидких заходів. Щойно про ці публікації стало відомо, ми його позбулися, – запевнила тіньова міністерка фінансів британських лейбористів Рейчел Рівз.

Джерело: https://t.me/spravdi/39494

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