Чего ждать харьковчанам от третьей волны COVID-19 – прогноз Любови Махоты и Ирины Пироговой

В Харьковской области стремительно растет заболеваемость коронавирусом. За последние сутки установлен трагический рекорд – 19 человек умерли от COVID-19. Медики подтверждают: это – 3-я волна заболеваемости, и она только начинается.

Как быстро мы окажемся в эпицентре коронавируса? Хватит ли коек и кислорода? Как изменились его симптомы? Есть ли в Харькове “британский” и “южноафриканский” штаммы? На эти вопросы в программе “Насправді” на телеканале Simon ответили главный санитарный врач Харьковской области, руководитель областного лабораторного центра Любовь Махота и и.о. директора одной из главных “ковидных” больниц региона – Диспансера радиологической защиты – Ирина Пирогова. Приводим выдержки разговора.

* С 20 февраля количество заболевших выросло вдвое

– В Европе – 3-я волна коронавируса, это очевидно. У нас больше похоже на 2-ю – после осеннего подъема. Так ли это? Как вы видите ситуацию?

Любовь Махота: Эпидпроцесс по территории всей Украины распределяется неравномерно во времени и по территориям. Когда у нас были первые всплески – начинала “гореть” Западная Украина. Это было еще и до коронавируса – это было с корью, когда запад “горел”, а у нас в области не было ни одного случая болезни. Что касается коронавирусной болезни, действительно, мы имеем третью волну. Еще одна была летом – может, она не была столь значительной и высокой, как в западных регионах. Начиная с 20 февраля, в 2 раза увеличилось количество положительных случаев – количество заболеваний.

Ирина Пирогова: Пожалуй, осенью это действительно была 2-я волна, а сейчас можно квалифицировать как 3-ю волну. У нас за последнее время увеличилось количество пациентов, которые к нам поступают.

* В Харьковской области готовы делать 4 – 5 тысяч тестов на COVID в сутки

– Год назад у нас долго был 1 пациент, заболевший коронавирусом, на всю Харьковскую область. Это объяснялось нехваткой тест-систем. Что с диагностикой сейчас?

ЛМ: Если сравнить конец марта – начало апреля 2020 года и то, что сейчас – это огромная пропасть. Наша лаборатория, например, в апреле 2020-го могла сделать 200 исследований в сутки. Сейчас только наши лаборатории способны провести (позволяет материальная база и современное оборудование) 2,5 тысячи исследований в сутки. Это только наши лаборатории, но, в отличие от других регионов Украины, в нашей области очень много лабораторий частных и коммунальной формы собственности. Всего 20 лабораторий у нас проводят исследования SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции. С начала эпидемии в Харьковской области проведено почти 360,5 тыс. исследований методом ПЦР. Половина всех исследований проведена в лабораторном центре. Это учреждение, где проводятся бесплатные исследования. Учитывая эту цифру, можем сказать, что если будет 3-я волна и будет пик загруженности, Харьковская область способна провести в сутки 4 – 5 тысяч исследований.

* До 19 апреля в области будет 91 тысяча случаев COVID-19

– Когда та картина, которая сложилась в западных областях, может дойти до восточных? Я читал про 1,5 – 2 недели.

ИП: Теоретически, это реальные прогнозы. Но как оно будет на практике – посмотрим.

– В западных областях – жесткий локдаун. Прервано даже железнодорожное сообщение. Но вирус мигрирует дальше. Мы до такого уровня опасности тоже можем дойти?

ЛМ: Можем. Есть математическая программа моделирования. Согласно этим прогнозам, до 19 апреля мы будем иметь 91 тысячу случаев, пока у нас 87.

То есть конец марта – апрель – это для нас самый опасный период?

ЛМ: Не могу сказать, что самый опасный. Может, дальше еще будем расти.

* COVID “помолодел” и может начинаться с непривычных симптомов

– Об особенностях этой волны. В Украине появился “британский” штамм коронавируса, который атакует гораздо агрессивнее. Диагностируется он или нет в Харьковской области?

ИП: Мы не занимаемся верификацией штаммов. Но то, что мы наблюдаем по клинической картине, действительно COVID изменился. Во-первых, болеют люди более молодого возраста. У нас есть пациенты 30 – 35 – до 50 лет с очень тяжелым течением болезни и летальными случаями. Симптоматика несколько изменилась. Он может начинаться с того, чего не было при 1-й волне. Это желудочно-кишечные симптомы: тошнота, рвота, диарея, которые могут пройти день-два, и только потом появляются те симптомы коронавируса, к которым мы привыкли. Мы диагностировали очень много диабета с высокими цифрами сахара при первой волне. Сейчас немножко снизилось. Что еще характерно – что рентгенологические данные у пациентов отстают от клинической картины. То есть человек болеет уже неделю-две, а на рентгене может не показываться на снимке, что это воспаление легких. Поэтому есть изменения в клинике заболевания, и более короткий инкубационный период, и более тяжело протекает эта болезнь.

* “Британский” штамм, возможно, уже есть в Харьковской области

ЛМ: Недавно в Украине появилась возможность секвенировать вирус SARS-CoV-2. До сих пор не было такой возможности, и биообразцы направляли в референс-лаборатории ВОЗ – это были Германия и Великобритания. Сейчас появилась такая возможность. Это Институт эпидемиологии им. Громашевского в Киеве. Там были исследованы первые 20 образцов из Ивано-Франковской области, и в 2-х образцах обнаружили штаммы британского коронавируса, они появились.

– То есть мы можем говорить, что он будет появляться на Харьковщине?

ЛМ: И что он, возможно, уже есть. Но мы не проводим такие исследования. Их только начали проводить в Украине. А те образцы, которые мы отправляли в последнее время (это был январь 2021-го), те образцы не имели британского и южноафриканского штаммов. Это был китайский классический коронавирус итальянского происхождения.

* Лекарствами и кислородом обеспечены

– Есть четкое понимание, как лечить? Есть ли препараты для лечения в достаточном количестве?

ИП: В больнице есть препараты согласно протоколам. У нас практически на 99% всегда эти препараты. Препараты, которые нужны людям с сопутствующими заболеваниями, которые не входят в протоколы, их может не быть.

Специфических лекарств от COVID не существует, и лечение проводится симптоматическое.

В свое время критиковали использование антибиотиков медиками…

ИП: Применяются. Как показала практика, пневмония без этого не вылечивается. Это, пожалуй, присоединение бактериальной инфекции.

Отдельная графа – это обеспеченность кислородом. Количество ИВЛов. Насколько обеспечены?

ИП: Наша больница готова к этому. Мы пользуемся жидким кислородом. У нас есть газификатор, который подает кислород в реанимацию и палаты, где есть доступ к каждой кровати текущего кислорода. Обеспеченность полная. Здесь нет вопросов.

* Медики в Харькове ждут Pfizer, чтобы привиться

Прививки. Государственная программа в первую очередь касается врачей, которые работают с ковидными больными. Но старт вакцинации в Харькове иначе, чем провальным, я бы не назвал. Какой-то тотальный отказ врачей. Почему так?

ИП: По моему мнению, была неправильно построена вся информационная система. На телевидении всегда есть 2 противоположные точки зрения. И каждый отстаивает свою – с аргументами. Люди, которые это слушают… Ну, вакцина должна быть безопасной. Если люди слушают о тех побочных эффектах, которые могут возникнуть, это и пугает. Мне кажется, что это неправильно сформированная информационная система, которая сама спровоцировала этот отказ от вакцинации.

Вы сделали вакцинацию?

ИП: Я не сделала, потому что переболела, и у меня был высокий титр антител. Потому на данный момент я не вакцинировалась. Хотя очень положительно отношусь к вакцинации.

А ваши врачи?

ИП: Ну, у нас это тоже вопрос открытый. Потому что, когда был опрос – кто хочет прививки пройти, – все почему-то записались на вакцину Pfizer. Поскольку она не заехала в Украину, то люди отказались. Теперь ждут вакцину, на которую были настроены.

Мы не знаем, доедет до нас тот Pfizer или нет. Может у вас информация?

ЛМ: По информации Министерства здравоохранения, ожидаем.

* Нужно привить хотя бы 60% населения

То, что вакцинация стартовала так… Она фактически отложена – даже в профессиональных кругах. Насколько это ухудшает ситуацию и увеличивает риски для нас?

ЛМ: Конечно, это увеличивает риски. Я не могу вам сказать в процентах. Но я твердо могу сказать, что это увеличивает наши риски. Поскольку вакцинация – это основной рычаг борьбы с любой инфекцией, а сейчас – с COVID-19. Мы знаем картину в Израиле. Мы видим, как она изменилась. И как можно проводить антивакцинальные компании? Я абсолютно согласна с коллегой, что нужно соблюдать не только личную гигиену, но и информационную гигиену. И черпать информацию на официальных сайтах – Минздрава, ВОЗ, Центра общественного здоровья, – а не читать какие-то комментарии в социальных сетях и тем самым ухудшать для себя качество и результаты вакцинации.

В Израиле 30% получили вторую дозу, 50% – первую. Там впечатляющие цифры…

ЛМ: И картина заболеваемости изменилась кардинально.

Когда сформируется с помощью вакцин или естественным путем коллективный иммунитет у нас?

ЛМ: Следует хотя бы 60% привить населения Украины.

ИП: Или чтобы переболели. А лучше – и то, и другое, чтобы формирование проходило скорее.

ЛМ: В Украине 20 000 на вчера (9 марта – Ред.) Привитых всего.

Источник: objectiv.tv

Автор: Подготовила Оксана Горун

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