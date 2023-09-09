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Через чорний рот охлобистіна почали вилітати нові злочинні цілі російської «сво» в Україні

Через чорний рот охлобистіна почали вилітати нові злочинні цілі російської «сво» в Україні

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

В інтерв’ю одному з видань «гойда-зірка» російського турбопатріотизму охлобистін заявив: «З українською мовою треба розібратися. Вона не потрібна, створена штучно і лише допомагає самоідентифікації новоствореної нації, яка завжди становитиме для нас небезпеку. Єдиний спосіб її позбутися – нейтралізувати всю державність України. Ось прямо все зачистити! І навіть назву я б змінив. Малоросія і є Малоросія. Україна – це окраїна. Навіть не наша – це поляки так її назвали».

Насправді, визнання охлобистіним того факту, що «мова допомагає самоідентифікації новоствореної української нації» – це добре. Решта – все стратегічно очікувано. Початкове «захистити українців» вже без тактичної брехні перетворилося на «зачистити українців».

На запитання, чому особисто він не йде «нейтралізувати українську державність», охлобистін відповів, що корисніший у тилу: «Мене не відпускає робота. Я приношу більше користі тут, аніж там. Що я, пісні там співатиму пораненим бійцям?».

З чергової охлобистінської «гойди» зрозуміло щонайменше дві речі. Перша: російські «артисти, повії та кучери все так само воліють служити будь-якій владі», але не на лінії бойового зіткнення. Друга: відверте бажання «зачистити всю Україну». А через неспроможність це зробити, хоча б поділити з поляками – це залишається «головною ціллю сво» путіна та його блазнів на різних посадах.

Джерело: https://t.me/spravdi/33268

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