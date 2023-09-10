Чоловік китаянки, яка співала "Катюшу" в Маріуполі – чиновник КНР

У дописах в китайській соцмережі Weibo Чжоу Сяопін підтримав дії дружини та видав прокремлівські наративи. На це звернув увагу запрошений співробітник Інституту досліджень національної оборони та безпеки в Тайбеї Юрій Пойта.

За словами чоловіка співачки Ван Фан, китаянка заспівала "Катюшу" для "друзів на Донбасі на місці реставрації Великого театру, розбомбленого українськими нацистами". Після "концерту" Ван зустрілася з ватажком терористів на Донбасі Денисом Пушиліним, "вручила йому подарунки та благословила".

"Вісім років українські нацисти бомбардували мешканців усього Донбасу, під цілями – лікарні, школи, театри тощо, загинуло понад 16 тисяч людей, українська армія навіть готується вчинити тут геноцид. Тому існує тільки боротьба за мир і виживання і більше нічого", – написав чоловік співачки у соцмережі.

-----

Міністерство закордонних справ України закликало Китай пояснити мету приїзду китайських «гастролерів» у Маріуполь і шлях їх потрапляння в тимчасово окуповане українське місто.

Про це йдеться в заяві речника МЗС Олега Ніколенка у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Речник МЗС назвав прикладом повної моральної деградації виконання китайською «оперною співачкою» Ван-Фан пісні «Катюша» на руїнах маріупольського драмтеатру, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей.

«Ба більше, за наявною інформацією, до тимчасово окупованого міста прибула група китайських блогерів. Їхній приїзд є незаконним. Він грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями», - заявив Ніколенко.

Фото: соцмережа Weibo

Джерело: https://t.me/liganet/30933, https://t.me/vekha/72131

Новости портала «Весь Харьков»