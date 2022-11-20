Чоловік повернув до бібліотеки книгу через 47 років після того, як взяв її, стверджуючи, що забув про неї після переїзду.

«Посібник з ремонту іноземних автомобілів Чілтона» читач повернув поштою. Книгу було взято у бібліотеці округу Вашингтон у Лейк-Елмо в 1975 році.

Відкривши книгу, співробітники знайшли в ній лист-пояснення та вибачення перед персоналом.

Чоловік повідомив, що під час переїзду забув про позичений для ремонту автівки довідник.

Через 47 років він знайшов його в багажнику разом з іншими цікавими речами 70-х років.

«Я трохи затягнув із поверненням, але вважаю за доцільне повернути книгу»,— написав користувач. Він також зробив донат, аби компенсувати бібліотеці придбання нового довідника.

Джерело: https://t.me/blacklampa/7638

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