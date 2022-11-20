Чоловік повернув до бібліотеки книгу через 47 років після того, як взяв її
Чоловік повернув до бібліотеки книгу через 47 років після того, як взяв її, стверджуючи, що забув про неї після переїзду.
«Посібник з ремонту іноземних автомобілів Чілтона» читач повернув поштою. Книгу було взято у бібліотеці округу Вашингтон у Лейк-Елмо в 1975 році.
Відкривши книгу, співробітники знайшли в ній лист-пояснення та вибачення перед персоналом.
Чоловік повідомив, що під час переїзду забув про позичений для ремонту автівки довідник.
Через 47 років він знайшов його в багажнику разом з іншими цікавими речами 70-х років.
«Я трохи затягнув із поверненням, але вважаю за доцільне повернути книгу»,— написав користувач. Він також зробив донат, аби компенсувати бібліотеці придбання нового довідника.
Джерело: https://t.me/blacklampa/7638