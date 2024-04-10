Чому республіканка-конгресмен Марджорі Тейлор Грін така популярна в США?

Мене питають, чому одіозна республіканка-конгресмен Марджорі Тейлор Грін, відома своїми антиукраїнськими поглядами, має такий вплив у Конгресі.

Парадокс, оксюморон, загадка. Днями ця божевільна у новій порції скандальних заяв звинуватила Україну у «війні проти християнства» та заявила, що Росія буцімто навпаки захищає християн. А у березні 2022 року Грін стверджувала, що "Київ сам спровокував російську агресію".

Ця трампістка-путіністка з 2020 року представляє Джорджію у Палаті представників. За ці роки її позбавляли посад у Конгресі і доступу до соцмереж за фейкові, агресивні, расистські та ксенофобські заяви.

Однак нині вона домоглася неабикого впливу у Республіканській партії та є ультрапопулярною серед виборців Трампа.

Зараз Грін шантажує Джонсона, погрожуючи дати хід своєму клопотанню про його відставку, якщо спікер погодиться розблокувати розгляд безпекової допомоги Україні. Оскільки республіканці мають дуже невелику перевагу в Палаті представників, якщо Грін зможе зібрати ще бодай кілька голосів проти Джонсона, для збереження посади йому доведеться шукати підтримку серед демократів — що може дати ультраправому крилу республіканців новий привід для критики спікера.

Цими днями, одразу після Бориса Джонсона, з Трампом зустрічався британський міністр закордонних справ Джеймс Кемерон, мотивуючи Рудого Лиса змінити своє ставлення до України. На цьому тлі Грін спровокувала черговий скандал, заявивши, що Кемерон «може поцілувати її в дупу».

Вона є відданою прихильницею Трампа і багато років просувала теорію змови QAnon, популярну серед його виборців. Цей рух об'єднує прихильників поширеної в США конспірологічної теорії, що вірять у гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації дітей, до якої нібито причетні лідери Демпартії, що поклоняються Сатані, а також багато інших американських знаменитостей. Прихильники QAnon вірять, що лише Трамп може викрити цю схему.

Попри одіозність своїх висловлювань, Грін нарощувала свою вагу у Республіканській партії завдяки грошам, які збирала з виборців. Чим гучнішими були скандали довкола неї, тим більш охоче «донатив» на її користь ультраправий сегмент електорату республіканців, зокрема прихильники Трампа. Прикро, що Грін все частіше підтримує Вікторія Спартц, яка є етнічною українкою та не є членом MAGA.

Прочитавши все це, ви все ще дивуєтесь, що американці можуть вибирати таких одіозних політиків, як Трамп, угорці - таких популістів-євроскептиків, як Орбан, а українці - таких недосвідчених і самозакоханих, як Зеленський?

Проте, наприкінці хочу висловити свою впевненість - пакет допомоги буде прийнятий. Одне лише питання - КОЛИ!

https://edition.cnn.com/2024/04/04/opinions/marjorie-taylor-greene-ukraine-aid-dangerous-zelizer/index.html

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18717

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