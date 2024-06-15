Давайте поговорим о тарабарщине Трампа

Трамп назвал Ганнибала Лектера «хорошим парнем» (nice guy) на закрытой встрече с республиканцами Конгресса на Капитолийском Холме сегодня, что вызвало удивление даже среди его верноподданных слушателей.

Дальше осужденный Трамп набросился на Тейлор Свифт за то, что она поддерживает Джо Байдена и «ее фанаты поддерживают Байдена» и как они могут вообще.

Психическое состояние Трампа давно стремительно ухудшается, но наконец-то, большая пресса начала всерьез об этом писать.

The Atlantic сегодня в колонке Том Николса «Давайте поговорим о бреде Трампа»:

«Возможно, величайшим трюком, который когда-либо провернул Дональд Трамп, было убедить миллионы людей - и американские СМИ - относиться к его провалам в фантазии и бреду как к нормальной, значимой форме ораторства. Но Трамп не нормальный человек, и его речи не являются нормальными политическими событиями.

Слишком долго Трампу сходило с рук притворство, что его эмоциональные проблемы являются просто частью какого-то необычного нью-йоркского шарма или выражением его энтузиазма к публичному выступлению. Но Трамп, очевидно, не в порядке - и что-то глубоко не так с политической средой, в которой он теперь может говорить почти все, как бы ни странно это звучало, и его комментарии получат пару дней освещения, а затем журналисты пожмут плечами, как будто говоря: Еще один день, еще одно Трамп разглагольствование об акулах.

Постойте, что?

Да, акулы. В воскресенье в Лас-Вегасе Трамп вышел за рамки сценария - я должен предположить, что ни один компетентный спичрайтер не написал бы это - и отклонился к важному вопросу о том, как ударить током акулу во время атаки. Он говорил, утверждает он, с кем-то об электрических лодках: "Я говорю: "Что произойдет, если лодка утонет от своего веса, и вы будете в лодке, и у вас будет эта чрезвычайно мощная батарея, и батарея теперь под водой, и там есть акула, которая находится примерно в 10 ярдах?"

Как обычно, Трамп отметил, как сильно он впечатлил своего собеседника своей очень умной гипотезой: "И он сказал: "Никто никогда не задавал этот вопрос", и это должно быть из-за Массачусетского технологического института, моих отношений с Массачусетским технологическим институтом. Очень умно". (MIT? Дядя Трампа преподавал там и вышел на пенсию более полувека назад, когда Трампу было 20 лет, и он умер в 1985 году. Трамп часто подразумевает, что его дядя передал ему мозговые способности Массачусетского технологического института с помощью генетического осмоса или что-то в этом роде.)

Эта болтовня продолжалась дальше, пока Трамп не дал понять, что, учитывая его выбор, он предпочел бы, чтобы его ударили, а не съели: "Но вы знаете, что бы я сделал, если бы была акула или вас ударили током? Я буду каждый раз выбрал электрический ток. Я не приближусь к акуле. Так что мы собираемся закончить это, мы собираемся закончить это для лодок, мы собираемся закончить это для машин".

Надеюсь, это сведет на нет любые насущные вопросы среди американцев о чувствах предполагаемого республиканского кандидата к электромобилям и их отношении, по крайней мере, к двум ужасным способам смерти…

Момент, который кажется странным юмором, на самом деле должен напугать любого американского избирателя, потому что такое поведение у кого-либо еще было бы мгновенной дисквалификацией на любую политическую должность, не говоря уже о президентстве».

https://www.theatlantic.com/politics/archive/2024/06/trump-sharks-las-vegas-rally-speech/678667/

Джерело: https://t.me/weshallovercomb/5173

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