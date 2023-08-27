ДБР розслідує обставини зіткнення двох літаків L-39 на Житомирщині

● Працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині.

● Інцидент стався 25 серпня 2023 року. Під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

● ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе ретельну перевірку для встановлення причин трагедії.

● Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику «чорних ящиків».

● Втрата кожного воїна - величезна втрата для усієї країни.

● Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

● Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

● Процесуальне керівництво здійснює Житомирська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/3777

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