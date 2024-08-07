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Дезінформація з російським слідом призвела до заворушень у Британії

Дезінформація з російським слідом призвела до заворушень у Британії

29 липня в місті Саутпорт чоловік напав на дитячий танцювальний клуб. Загинули троє дівчаток, ще вісім постраждали. Сайт Channel3 Now опублікував ім’я нападника – Алі Аль-Шакаті. Потім з’ясувалося, що злочинця звуть Аксель Рудакубана, він народився і виріс у Великій Британії. Проте на той час в країні вже почались масові антимігрантські заворушення.

Як пише (https://www.telegraph.co.uk/news/2024/08/03/obscure-russian-linked-news-outlet-fuelling-violence/) The Telegraph, новина на Channel3 Now з’явилася за 2 хвилини після твіту блогера Берні Споффорта (який постійно поширює теорії змови) зі згадкою саме Аль-Шакаті. У свою чергу, твіт Channel3 Now (на акаунт якого підписано лише 3 тисячі користувачів), зібрав одразу 27 млн переглядів.

Channel3 Now – це агрегатор як справжніх новин, так і фейкових вірусних заяв. Він використовує YouTube-канал, запущений у 2012 році любителями автоперегонів з російського Іжевська. У 2019 році канал було перейменовано.

Джерело: https://t.me/spravdi/40635

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