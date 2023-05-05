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"Документ не стоит бумаги, на которой он написан", теперь от Китая

Документ не стоит бумаги, на которой он написан, теперь от Китая

Позиція Китаю щодо "українського питання" не змінилася, — постійне представництво КНР при ООН про голосування за резолюцію Генасамблеї 26 квітня.

Відповідаючи на запит газети South China Post, китайська делегація наголосила, що не голосувала конкретно за пункт резолюції, в якому вказано, що росія є агресором у війні, а схвалила документ у цілому. (Літають, але низенько)

"Позиція Китаю щодо українського питання не змінилася, і позиція при голосуванні не має нічого спільного з телефонною розмовою між двома лідерами держав", — заявили в місії КНР, пригадавши нещодавнє спілкування Володимира Зеленського та Сі Цзіньпіна.

**26 квітня Пекін проголосував за резолюцію Генасамблеї ООН, присвячену співпраці ООН із Радою Європи. У ній вказано, що росія є агресором у війні проти України. Раніше Китай зазвичай утримувався під час голосувань за подібні резолюції.

Джерело: https://t.me/znua_live/91341

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