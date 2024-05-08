росіяни вже втретє проводять «спеціальну великодню операцію»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Третій рік поспіль ворожа «сво» стає «спеціальною великодньою операцією». У квітні 2022-го російське зло на Великдень почалось з обстрілу Одеси, у 2023-му воно з написом на снарядах «Христос воскрес!» втілилося у ракетний удар по храму Архістратига Божого Михаїла у Запорізькій області. А в 2024-му росіяни обстріляли у Нікополі Преображенський кафедральний собор.

Але чомусь саме президента України Володимира Зеленського (який заявив, що українці вірять, що «у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть») в росії оголошують «ворогом християнства».

Те, що кожний зруйнований храм віддаляє українців від рпц росіяни не розуміють. Саме тому патріарх кирило у великодній промові говорить, що «російська православна церква продовжує активно допомагати тим, хто перебуває на передових рубежах захисту батьківщини та традиційних християнських цінностей».

Саме тому, ведучі трансляції великоднього богослужіння на федеральних телеканалах закликали «молитися за здоров’я учасників сво», а «воєнкор» котенок пише: «Отець Небесний! Дай сил російському вояці в протистоянні Содому!».

Джерело: https://t.me/spravdi/38431

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