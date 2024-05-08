Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:58
Просмотров: 120

росіяни вже втретє проводять «спеціальну великодню операцію»

росіяни вже втретє проводять «спеціальну великодню операцію»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

Третій рік поспіль ворожа «сво» стає «спеціальною великодньою операцією». У квітні 2022-го російське зло на Великдень почалось з обстрілу Одеси, у 2023-му воно з написом на снарядах «Христос воскрес!» втілилося у ракетний удар по храму Архістратига Божого Михаїла у Запорізькій області. А в 2024-му росіяни обстріляли у Нікополі Преображенський кафедральний собор.

Але чомусь саме президента України Володимира Зеленського (який заявив, що українці вірять, що «у Бога на плечі – шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть») в росії оголошують «ворогом християнства».

Те, що кожний зруйнований храм віддаляє українців від рпц росіяни не розуміють. Саме тому патріарх кирило у великодній промові говорить, що «російська православна церква продовжує активно допомагати тим, хто перебуває на передових рубежах захисту батьківщини та традиційних християнських цінностей».

Саме тому, ведучі трансляції великоднього богослужіння на федеральних телеканалах закликали «молитися за здоров’я учасників сво», а «воєнкор» котенок пише: «Отець Небесний! Дай сил російському вояці в протистоянні Содому!».

Джерело: https://t.me/spravdi/38431

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Як Україна експортує агропродукцію під час повномасштабної війни
Сегодня 09:46    93
Україна ніколи офіційно не пропонувала вирішити питання Придністровʼя, — президентка Молдови Майя Санду
Сегодня 09:35    126
Україна не визнає легітимності влади російського диктатора
Сегодня 09:23    128
СБУ повідомила про підозру бойовикам, які брали участь у «м’ясних» штурмах позицій ЗСУ під Роботиним
Сегодня 09:11    106
"Киев никак не разбомбят, один раз долбанули, они население ихнее берегут, а наше пусть умирает" - перехоплення ГУР
Сегодня 08:48    117
Керченский мост уничтожать уже “неактуально”?
Сегодня 08:37    152
Если бы европейские государства были сильнее, полномасштабного вторжения рф в Украину можно было бы избежать, - Туск
Сегодня 08:27    110
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 08 травня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:23    113
Харківщина, 8 травня
Сегодня 08:20    120
Як зміниться життя росіян після «інавгурації» диктатора путіна
Сегодня 08:16    141
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 