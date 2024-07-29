Донька Ілона Маска звинуватила його у брехні про зміну статі

Трансгендерна донька Ілона Маска, Вівіан Дженна Вілсон, відреагувала на різкі висловлювання батька щодо її зміни статі.

Про це повідомляє People.

Генеральний директор Tesla, під час зустрічі з психологом доктором Джорданом Петерсоном, стверджував, що його "обманом" змусили дозволити Вілсон пройти медичне лікування, пов'язане з трансгендерністю, коли їй було 16 років. Він додав: "Я, по суті, втратив свого сина. Вони недаремно називають це "вбивством". Слід назвати це "умертвінням" тому, що ваш син мертвий".

Вілсон, яка в 2022 році у віці 18 років легально змінила ім'я та стать, в інтерв'ю NBC News назвала заяви Маска "брехнею". Вона сказала: "Мені здається, він припускав, що я не збираюся нічого говорити, і я просто залишу це без сумніву. Чого я робити не збираюся, тому що якщо ти відверто брешеш про мене мільйонній аудиторії, я не залишу це просто так".

Донька мільярдера також розповіла, що вперше визнала себе геєм у восьмому класі та зазначила, що Маск "знав про всі побічні ефекти" її лікування, включаючи блокатори статевого дозрівання та гормональну терапію. Вона додала, що не спілкувалася з батьком близько чотирьох років і в дитинстві Ілон проводив з нею "можливо, 10% часу".

Джерело: novosti-n.org

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