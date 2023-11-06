Два завода ферросплавов Коломойского приостановили работу

Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов, которые входят в группу "Приват" Игоря Коломойского, остановили свою деятельность.

Об этом сообщила пресс-служба ЗФЗ в Facebook.

Отмечается, что остановка печных агрегатов на зимний период из-за отсутствия постоянного обеспечения электроэнергией и водоснабжения. Предприятие в условиях простоя сосредоточится на проведении ремонтных работ.

В ЗФЗ объясняют, что прерывание поставок электроэнергии и воды негативно влияет на техническое состояние печных агрегатов при их очень высокой стоимости (стоимость только одной печи достигает сотен миллионов гривен). Также каждый запуск и разогрев печи сопровождается значительными капиталовложениями и производством некондиционных ферросплавов.

Зато заказы отечественных покупателей на зимний период будут обеспечены остатками изготовленных ферросплавов.

Также на городской голова Никополя Александр Саюка во время своей пресс-конференции подтвердил остановку с 1 ноября Никопольского завода ферросплавов.

Напомним:

По материалам Службы безопасности (СБУ) суд наложил арест на активы жены экс-нардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко в Запорожском заводе ферросплавов на более 1 млрд грн.

Джерело: epravda.com.ua

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