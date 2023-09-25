Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 97

Екоактивісти "Останнього покоління" ( Letzte Generation) намагалися зірвати Берлінський марафон

Екоактивісти Останнього покоління ( Letzte Generation) намагалися зірвати Берлінський марафон

Перед початком забігу вісім активістів вийшли на маршрут на одній з вулиць та розлили помаранчеву фарбу.

Вони також спробували приклеїти себе до асфальту, а декілька учасників руху розтягнули плакати.

Поліція затримала 28 активістів, декого згодом відпустили, пише Tagesschau. Слідчі розповіли, що члени руху готували й інші "сюрпризи" на інших ділянках маршруту.

"Нам шкода переривати довгоочікуване змагання бігунів, але ми робимо це, тому що перебуваємо у скрутному становищі. Ми не можемо втекти від кліматичної катастрофи" — написали активісти у Twitter (X).

Берлінський марафон — один із найпрестижніших марафонських забігів у світі, який традиційно проводиться в останні суботу та неділю вересня.

На час проведення марафону поліція заборонила будь-які акції протесту.

Джерело: https://t.me/znua_live/114086

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Німецько-польські суперечки навколо віз
Сегодня 09:44    86
Германия передаст Украине 50 надводных беспилотников
Сегодня 07:10    140
Барбі на Октоберфесті: рожевий колір у тренді
24.09.2023 07:58    192
Передача США Україні тактичних ракет ATACMS може схилити Берлін до постачання Києву далекобійних ракет Taurus
24.09.2023 06:11    166
Полтавський ГЗК Жеваго шість років незаконно продавав щебінь
23.09.2023 07:32    180
НАЗК внесло двох німецьких виробників високоточних верстатів SPINNER та DMG MORI до переліку міжнародних спонсорів війни
21.09.2023 07:56    180
BILD поддержал ложь The New York Times
21.09.2023 07:37    221
Україна відмовилася від бракованих німецьких танків Leopard, це вже другий випадок
21.09.2023 06:53    270
Німеччина надає Україні новий пакет допомоги на суму 400 мільйонів євро
20.09.2023 08:58    195
Слова Бербок визвали бурхливу реакцію Пекіну
19.09.2023 09:44    207
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 