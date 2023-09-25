Екоактивісти "Останнього покоління" ( Letzte Generation) намагалися зірвати Берлінський марафон

Перед початком забігу вісім активістів вийшли на маршрут на одній з вулиць та розлили помаранчеву фарбу.

Вони також спробували приклеїти себе до асфальту, а декілька учасників руху розтягнули плакати.

Поліція затримала 28 активістів, декого згодом відпустили, пише Tagesschau. Слідчі розповіли, що члени руху готували й інші "сюрпризи" на інших ділянках маршруту.

"Нам шкода переривати довгоочікуване змагання бігунів, але ми робимо це, тому що перебуваємо у скрутному становищі. Ми не можемо втекти від кліматичної катастрофи" — написали активісти у Twitter (X).

Берлінський марафон — один із найпрестижніших марафонських забігів у світі, який традиційно проводиться в останні суботу та неділю вересня.

На час проведення марафону поліція заборонила будь-які акції протесту.

Джерело: https://t.me/znua_live/114086

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