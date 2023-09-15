Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:50
Просмотров: 47

Експериментальний «Морський малюк» СБУ підбив російський ракетний корабель «Самум»

Експериментальний «Морський малюк» СБУ підбив російський ракетний корабель «Самум»

За інформацією від наших джерел, вчора морський дрон СБУ влаштував «бавовну» ракетному кораблю «Самум» недалеко від входу у Севастопольську бухту. «Морський малюк» влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

Росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5 - 2 м.

Чекаємо від Служби безпеки нових та яскравих сюрпризів для суден чорноморського флоту рф.

Джерело: https://t.me/u_now/112239

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

путін опинився перед вибором: дипломатична ізоляція чи збройовий бізнес із КНДР
Сегодня 10:40    147
В Украине ликвидирован еще один командир полка вдв рф
Сегодня 10:28    154
НАБУ закликало порушити кримінальну справу проти посадовців Держаудитслужби: Гудименко назвав причини
Сегодня 10:15    136
Україна радо приймає паломників-хасидів, а росія наражає їх на небезпеку своїми терактами та провокаціями
Сегодня 10:02    113
Депутати Бундестагу підписали листа Шольцу з вимогою дати Україні далекобійні ракети Taurus
Сегодня 09:50    133
Новини однією строкою 2.0
Сегодня 09:27    180
ВАКС заочно заарештував ексміністра Максима Степанова
Сегодня 09:17    107
Від росії відвертається все більше «союзницьких» держав
Сегодня 09:05    135
СБУ разоблачила в Киеве бывшего адвоката, призывавшего захватить власть в Украине
Сегодня 08:54    134
Російський пілот намагався збити британський літак над Чорним морем, — ВВС
Сегодня 08:42    164
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 