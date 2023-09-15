Експериментальний «Морський малюк» СБУ підбив російський ракетний корабель «Самум»

За інформацією від наших джерел, вчора морський дрон СБУ влаштував «бавовну» ракетному кораблю «Самум» недалеко від входу у Севастопольську бухту. «Морський малюк» влучив у задню праву частину рашистського судна, завдавши значних пошкоджень, корабель втратив хід.

Росіянам довелося відбуксирувати «Самум» на ремонт із великим диферентом на корму і креном на правий борт.

Для цієї атаки СБУ використала експериментальний зразок морського дрону, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями. Під час спецоперації висота хвиль сягала 1,5 - 2 м.

Чекаємо від Служби безпеки нових та яскравих сюрпризів для суден чорноморського флоту рф.

Джерело: https://t.me/u_now/112239

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