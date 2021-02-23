Эксперты сообщили, когда РФ начала усиливать военную группировку в Крыму

Россия начала активно завозить модернизированную технику на территорию Крыма, усиливая свои военные группировки, после подписания с Украиной Харьковских соглашений в апреле 2010 года, утверждает представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий. Об этом он сказал в комментарии, пишет «Крым.Реалии».

По словам Скибицкого, российское военное руководство завозило на территорию Крыма также отремонтированную технику преимущественно скрыто.

«Постоянное присутствие российской военной группировки на территории Крыма – это Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, именно это было угрозой. Потому что в любой момент эта группировка могло начать более широкомасштабные действия против нашего государства», – сказал он.

Вместе с этим, как отмечают военные эксперты, как раз в 2010 году при президенте Викторе Януковиче в Украине переписали военную доктрину, согласно которой «Россия уже не угрожает Украине». Тогда и начались «разрушительные процессы для ВСУ», убежден бывший первый заместитель начальника Главного оперативного управления ГШ ВС Украины генерал-майор Виктор Назаров.

«Со стороны администрации президента, люди, с которыми общались, там была однозначная установка: «Россия не может рассматриваться нами как враг». И процессы пошли, скажем, реально разрушительные для ВСУ. Во-первых, было очень ограниченно финансирование. Те средства, которые выделялись, не позволяли обеспечить боеспособность и боеготовность ВСУ», – рассказал Назаров.

В 2010 году Украина при президентстве Виктора Януковича ратифицировала Харьковские соглашения, которые продлили российское военное присутствие в Крыму. Ряд украинских и западных экспертов отмечали, что это также в дальнейшем помогло России аннексировать украинский полуостров в 2014 году.

В Офисе генпрокурора Украины утверждают, что Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене из-за подписания им Харьковских соглашений с Россией, которые, как считают в ведомстве, позволили увеличить его численность на полуострове. Защита экс-президента утверждает, что «каждый шаг» Виктора Януковича при подписании этих соглашений совершался «в рамках законов и в интересах Украины».

Источник: sprotyv.info

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